 В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 3 июня 2020 года около 7:45 утра.





По предварительной информации: житель деревни Тобулки Пинского района, 1999 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался на 438 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» и попытался обогнать «МАЗ». Водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП сельчанин не пострадал, а легковушка получила механические повреждения.





Проводится проверка.







Госавтоинспекция области призывает водителей быть дисциплинированными, законопослушными и внимательными за рулем. Обгон должен быть безопасным.





Так как это один из наиболее сложных маневров, который предполагает наличие у водителя не только уверенных навыков управления транспортными средством, но и правильной оценки дорожной ситуации перед его выполнением. Как правило, обгон осуществляется в режиме набора скорости, с выездом на встречную полосу движения, что неизменно повышает степень опасности данного маневра. Помните, что до начала обгона водитель должен убедится в том, что полоса, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности, не заставит других участников движения изменить направление движения или снизить скорость.