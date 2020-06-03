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В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

03.06.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 3 июня 2020 года около 7:45 утра.

В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

По предварительной информации: житель деревни Тобулки Пинского района, 1999 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался на 438 километре автодороги М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» и попытался обогнать «МАЗ». Водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП сельчанин не пострадал, а легковушка получила механические повреждения.

В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

Проводится проверка.

В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»
 В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

Госавтоинспекция области призывает водителей быть дисциплинированными, законопослушными и внимательными за рулем. Обгон должен быть безопасным.

В Пинском районе перевернулся автомобиль такси. Водитель попытался обогнать «МАЗ»

Так как это один из наиболее сложных маневров, который предполагает наличие у водителя не только уверенных навыков управления транспортными средством, но и правильной оценки дорожной ситуации перед его выполнением. Как правило, обгон осуществляется в режиме набора скорости, с выездом на встречную полосу движения, что неизменно повышает степень опасности данного маневра. Помните, что до начала обгона водитель должен убедится в том, что полоса, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности, не заставит других участников движения изменить направление движения или снизить скорость.

 
Теги: Гомель
 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 3 июня 2020 года около 7:45 утра. По предварительной информации: житель деревни Тобулки Пинского района, 1999 года рождения,...
 
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