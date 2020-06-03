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«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рукопожатие Великой Победы. 75 лет назад был сделан знаменитый снимок встречи на Эльбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты –Александр Сильвашко и Уильям Робертсон.
Сегодня память одного из героев этого события почтили представители Беларуси, США и Украины. Александр Сильвашко родной как для белорусов, так и для украинцев: до войны он жил в Украине, после – обосновался в Беларуси. Для американцев советский лейтенант вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом. Свою дружбу Сильвашко и Робертсон пронесли через всю жизнь.
Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Дженифер Мур, временная поверенная в делах США в Беларуси:
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Память о легендарной встрече хранят и чтят не только в Беларуси, например, специальные торжества проходят и в США, и в Германии. Почётный гражданин белорусской Зельвы Александр Сильвашко также получил это звание в американских Канзасе и Далласе, и, конечно, немецком Торгау, около которого и состоялась знаменательная встреча.
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«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе
Новости Беларуси. Рукопожатие Великой Победы. 75 лет назад был сделан знаменитый снимок встречи на Эльбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле...
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