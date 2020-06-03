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«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

03.06.2020 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рукопожатие Великой Победы. 75 лет назад был сделан знаменитый снимок встречи на Эльбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В апреле 45-го на мосту через реку у города Торгау встретились и пожали друг другу руки советский и американский лейтенанты –Александр Сильвашко и Уильям Робертсон. 

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«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Сегодня память одного из героев этого события почтили представители Беларуси, США и Украины. Александр Сильвашко родной как для белорусов, так и для украинцев: до войны он жил в Украине, после – обосновался в Беларуси. Для американцев советский лейтенант вместе с их земляком стали символом общей борьбы с фашизмом. Свою дружбу Сильвашко и Робертсон пронесли через всю жизнь.

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Встреча на Эльбе, дружба лейтенантов Сильвашко и Робертсона, которую они пронесли через всю жизнь это историческое завещание потомкам от настоящих героев. Это символ совместной победы, общих ценностей, а также того, что наши отношения определяются не разногласиями, а тем, что нас объединяет, включая память о великом подвиге наших народов.

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Дженифер Мур, временная поверенная в делах США в Беларуси:
Я рада быть здесь сейчас, когда наши двусторонние отношения улучшаются: американский посол приедет в Беларусь уже этим летом. Сейчас у наших народов есть шанс увидеть, что у нас гораздо больше общего, нежели различного.

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Это те люди, которые объединяют белорусский и украинский народ, это люди, которых мы всегда ставим в пример, и вот эту идею братства в таких акциях будем вспоминать и поощрять.

«Это историческое завещание потомкам от настоящих героев». 75 лет назад был сделан снимок встречи на Эльбе

Память о легендарной встрече хранят и чтят не только в Беларуси, например, специальные торжества проходят и в США, и в Германии. Почётный гражданин белорусской Зельвы Александр Сильвашко также получил это звание в американских Канзасе и Далласе, и, конечно, немецком Торгау, около которого и состоялась знаменательная встреча.

Люди в материале: Александр Сильвашко, Олег Кравченко, Игорь Кизим, Дженифер Мур

 
 
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Новости Беларуси. Рукопожатие Великой Победы. 75 лет назад был сделан знаменитый снимок встречи на Эльбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В апреле...
 
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