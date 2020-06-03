|
Прямую линию проведет зампредседателя облисполкома
03.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
6 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Пархамович.
Курируемые вопросы — строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме проведет заместитель председателя облисполкома Руслан Пархамович. Курируемые вопросы —...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)