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Команды «Формулы-1» возвращаются на трек
Источник материала: ОНТ
После четырех месяцев бездействия команды «Формулы-1» возвращаются на трек и будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября.
Руководство Международной федерации автоспорта подтвердило расписание первых восьми гонок сезона-2020. Все они состоятся в Европе, будут закрытыми для публики и предполагают повышенные меры дистанцирования. Стартовый уэк-энд чемпионата мира начнется 3 июля в австрийском Шпильберге. Через неделю здесь же пройдёт и второй этап.
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После четырех месяцев бездействия команды «Формулы-1» возвращаются на трек и будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября. Руководство...
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