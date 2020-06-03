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Команды «Формулы-1» возвращаются на трек

03.06.2020 18:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команды «Формулы-1» возвращаются на трек

После четырех месяцев бездействия команды «Формулы-1» возвращаются на трек и будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября.

Руководство Международной федерации автоспорта подтвердило расписание первых восьми гонок сезона-2020. Все они состоятся в Европе, будут закрытыми для публики и предполагают повышенные меры дистанцирования. Стартовый уэк-энд чемпионата мира начнется 3 июля в австрийском Шпильберге. Через неделю здесь же пройдёт и второй этап.


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После четырех месяцев бездействия команды «Формулы-1» возвращаются на трек и будут работать в плотном графике как минимум до начала сентября. Руководство...
 
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