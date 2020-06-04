Осужденные из ЛТП: подписи собирали только за одного выдвиженца, подписаться за других невозможно

Источник материала: Tut.by

Осужденные, которые находятся в ЛТП № 5, что недалеко от Новогрудка, рассказали TUT.BY, что недавно в учреждении собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президента Александра Лукашенко. По словам осужденных, многие вначале вообще не знали, за что (или кого) свои ставят подпись, а когда узнали — задались вопросом: а как можно подписаться за альтернативных претендентов — ведь в ЛТП сейчас карантин, а паспорта осужденных находятся в спецотделе (на руках у людей только карточки учета)?



Фото: TUT.BY

— Собирали подписи за выдвижение в кандидаты в президенты Александра Лукашенко. Собрали с каждого отряда по 30 человек, завели на 9 отряд. Там в отдельных кабинетах сидели мужчина и женщина, с ними были представители администрации ЛТП. Давали чистые бланки, они были разделены на несколько частей. Записывали фамилию, имя и отчество и адрес, где проживаешь. Потом надо было ставить подписи. Один из людей спросил, за что все-таки расписывается. Тогда и сказали, что собирают подписи за претендента в президенты Лукашенко. Этот человек отказался. Ему намекнули, что зря, — рассказал TUT.BY на условиях анонимности один из осужденных.

Лечебно-трудовой профилакторий — место, где содержат людей, которые страдают хроническим алкоголизмом, токсикоманией или наркоманией. Сюда по решению суда nfr;t направляют тех, кого больше трех раз привлекали к административной ответственности за правонарушения в пьяном виде.

Мужчина говорит, что в ЛТП № 5 — 9 отрядов. В каждом из них, по информации осужденного, по 120−130 человек.

Сейчас в ЛТП № 5 карантин, и на работу в близлежащие поселки или Новогрудок людей не вывозят.

— Только выходим в промзону с утра до 17.00, — говорит мужчина.

В ЛТП № 5 существует свой деревообрабатывающий цех. На сайте заведения написано , что здесь изготавливают штакетник, деревянные поддоны, полубрус и другие изделия.

Также мужчина рассказывает, что у осужденных на руках паспортов нет, а есть только личная карточка, где написаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, а также начало и конец срока.

Осужденный рассказывает, что многие, кто находится в ЛТП, хотели бы оставить подпись за альтернативных кандидатов, а также, чтобы им заранее поясняли, где и за кого они ставят подпись.

— Хотя бы предупредили и рассказали, что за выдвиженец. Человек бы имел право отказаться или подписаться, если хочет. Допустим, я не хочу подписываться или хочу, но за кого-то другого, но информации никакой нет и возможности это сделать тоже нет.

Что говорят в МВД?

В группе информации и общественных связей ДИН МВД рассказали, что ни одна из инициативных групп ни одного из возможных кандидатов не обращалась ни в Департамент исполнения наказаний, ни в администрации лечебно-трудовых профилакториев с просьбой разрешить собирать подписи в ЛТП страны.

Возможно ли организовать сбор подписей за претендентов в кандидаты в президенты в ЛТП сейчас, в группе информации и общественных связей затруднились ответить. Упомянули лишь, что на данный момент в этих учреждениях введен режим карантина.

— Теоретически должно быть так: сборщик подписей [любого претендента], который находится в том населенным пункте, где или рядом с которым размещен ЛТП, может обращаться в администрации учреждения с просьбой разрешить собирать подписи в учреждении. В таком случае администрация обеспечивает сбор подписей в нерабочее время. В законодательстве не предусмотрены какие-либо ограничения избирательных прав людей, находящихся в ЛТП. Администрация должна предоставить возможность прийти в учреждение и предоставить паспорта тех людей, кто размещен в ЛТП и кто хочет оставить свою подпись за выдвижение в кандидаты в президента того или иного претендента, — рассказал юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко.

Получить оперативный комментарий в администрации ЛТП № 5 о том, какие подписи собирали в учреждении, не удалось.

Куда жаловаться на нарушения

В Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ранее TUT.BY рассказывали, какие случаи нарушают действующее законодательство.

— Сбор подписей осуществляется в нерабочее время. В инициативную группу люди должны входить на добровольных началах, иное является нарушением. В Центральной комиссии каждая жалоба или факт нарушения разбираются отдельно. Жалоба должна подаваться в письменном либо электронном виде — на официальном сайте есть карточка обращения — и описывать случай нарушения подробно: с кем произошло, где произошло, кто был свидетелем, кто собирал подписи, кто может все подтвердить.

В пособии для территориальных комиссий по выборам президента Беларуси, размещенном на сайте ЦИК, указано: «…подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, совершенный должностными лицами государственных органов, общественных объединений, других организаций и иными лицами, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок».

— Обращение о нарушении избирательного законодательства рассматривается в период подготовки к выборам в течение трех дней со дня поступления. Однако если факты нарушений требуют проверки, то такие обращения рассматриваются не позднее, чем в десятидневный срок. Обращение рассматривают юристы аппарата, работают с территориальной комиссией, где имело место нарушение, или рассматривают коллегиально на заседании в присутствии заявителя — тут разные варианты, в зависимости от того, что будет содержаться в обращении, — пояснили в ЦИК.

Важно понимать, что пока нарушения не предаются огласке через официальные органы, пока жалобы не направляются в ЦИК или Генеральную прокуратуру, не фиксируются официально, они не считаются нарушениями, а остаются всего лишь анонимными публикациями в интернете.

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