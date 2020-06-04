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В США запретили полеты китайским авиакомпаниям с 16 июня

04.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение вступит в силу 16 июня. Меры, в частности, коснутся Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.


Самолеты Air China в аэропорту Пекина

Американская администрация с 16 июня вводит запрет для китайских авиакомпаний на осуществление коммерческих пассажирских перевозок между США и Китаем. Об этом говорится в распоряжении Министерства транспорта США, распространенном 3 июня.
 
Запрет может вступит в силу и ранее 16 июня, если президент Дональд Трамп примет соответствующее решение, пишет korrespondent.net
 
Мера затронет семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

 

Как пояснили в Минтрансе США, запрет вводится в связи с тем, что власти Китая не предоставили "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая", тогда как китайские компании могут продолжать авиаперевозки. 
 
При этом в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия" для улучшения ситуации.
 
 
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Решение вступит в силу 16 июня. Меры, в частности, коснутся Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.
 
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