У Porsche 911 Targa появилась «коллекционная» версия Heritage Design Edition

Источник материала: Tut.by

Без малого пару недель назад Porsche представила новый спорткар 911 Targa семейства 992 , и фактически сразу же подоспела спецверсия от подразделения Porsche Exclusive Manufaktur.





Новая 911 Targa стала первой из четырех моделей так называемой коллекционной серии Heritage Design, призванной напомнить об успехах Porsche в автоспорте и богатом гоночном наследии компании. Кузов 911 Targa 4S Heritage Edition получил окраску в цвет Cherry Metallic (кроме вишневого можно выбрать и четыре других колера), белые полоски и гоночную графику, золотистые надписи и шильдики, а также 20- или 21-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.





Интерьер спорткара с двухцветной кожаной отделкой также обращается к традициям. В частности, для отделки сидений и обивки дверей используется вельвет (как и на Porsche 356), тахометр и секундомер выполнены в классическом дизайне с зеленой подсветкой. На передней панели имеется металлическая пластинка с порядковым номером автомобиля в серии.





В перечень дополнительного оборудования добавлены новые аксессуары, в том числе эксклюзивный хронограф от Porsche Design в соответствующем оформлении. Силовой агрегат 911 Targa 4S Heritage Edition такой же, как и у исходной тарги — это 450-сильная битурбо-«шестерка» 3.0 в паре с 8-ступенчатым «роботом» или 7-ступенчатой «механикой».





Всего Porsche выпустит 992 экземпляра 911 Targa 4S Heritage Edition, которые уже доступны для заказа. В Германии цены стартуют от 183 226 евро.