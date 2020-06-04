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При обыске у Тихановского нашли почти миллион долларов: соцсети взорвались
Источник материала: KYKY>
При обыске на даче у блогера Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов. Одна часть в суммы лежала за диваном, другая – в открытых местах. Деньги не были спрятаны в тайниках, но их отыскали только после третьего обыска, когда сменилась очередная следственная группа. Предыдущие бригады в этих же местах ничего найти
Тихановский – руководитель инициативной группы по выдвижению его жены Светланы в кандидаты в президенты. Блогера задержали 29 мая, во время провокации на пикете по сбору подписей в Гродно. Двое суток никто не знал, где он находится, но вчера
«Что это за деньги [900 тысяч долларов], мы не знаем, – рассказал TUT.by Александр Кабанов, пресс-секретарь ИГ Тихановской. – Он занимался бизнесом, у него могла быть такая сумма. Меня другое волнует, что до этого две бригады перерыли весь дом и не нашли ничего. 900 тысяч – не 100 долларов. Это нормальный пакет денег. Кроме того, возникает вопрос, почему во время обыска следственные бригады менялись. Одна приехала, поискала, уехала. Другая приехала, поискала и уехала. Третья приехала, подождала какое-то начальство, и только после того, как приехало начальство, были обнаружены эти деньги».
Обыск в офисе блогера в Гомеле прошел 3 июня. Обыск на даче Тихановского продолжается до сих пор.
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При обыске на даче у блогера Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов. Одна часть в суммы лежала за диваном, другая – в открытых местах. Деньги не были спрятаны...
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