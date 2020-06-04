При обыске у Тихановского нашли почти миллион долларов: соцсети взорвались

Источник материала: KYKY

При обыске на даче у блогера Сергея Тихановского нашли 900 тысяч долларов. Одна часть в суммы лежала за диваном, другая – в открытых местах. Деньги не были спрятаны в тайниках, но их отыскали только после третьего обыска, когда сменилась очередная следственная группа. Предыдущие бригады в этих же местах ничего найти не сумели . Об этом пишет TUT.by.

Тихановский – руководитель инициативной группы по выдвижению его жены Светланы в кандидаты в президенты. Блогера задержали 29 мая, во время провокации на пикете по сбору подписей в Гродно. Двое суток никто не знал, где он находится, но вчера стало известно , что его перевели в СИЗО №1 на Володарского в Минске.

«Что это за деньги [900 тысяч долларов], мы не знаем, – рассказал TUT.by Александр Кабанов, пресс-секретарь ИГ Тихановской. – Он занимался бизнесом, у него могла быть такая сумма. Меня другое волнует, что до этого две бригады перерыли весь дом и не нашли ничего. 900 тысяч – не 100 долларов. Это нормальный пакет денег. Кроме того, возникает вопрос, почему во время обыска следственные бригады менялись. Одна приехала, поискала, уехала. Другая приехала, поискала и уехала. Третья приехала, подождала какое-то начальство, и только после того, как приехало начальство, были обнаружены эти деньги».

Обыск в офисе блогера в Гомеле прошел 3 июня. Обыск на даче Тихановского продолжается до сих пор.

Реакции в соцсетях:

Учёные швейцарского института Андронного Коллайдера заинтересовались дачей Тихановского, есть версия что там по мнению оперативников уже образовалась чёрная дыра. — Дед Пихто и 3% (@Dedoooshka) June 4, 2020

Человек который проснётся через час и зайдёт в твибай охуеет от количества находок на даче Тихановского. — Дед Пихто и 3% (@Dedoooshka) June 4, 2020

Во всем мире: нашел червонец в зимней куртке



В Беларуси: нашел $900k на даче — Дэйли Минск (@Daily_minsk) June 4, 2020

Чтобы следователи не нашли в моём доме $900.000, на всякий случай поменял пароль от аккаунта в GTA ONLINE. — Миша Ильин (@m_for_mixacb) June 4, 2020

А в тумбочке обнаружилась способность женщин первыми признавать неправоту в спорах. https://t.co/Q1r5zByRUh — Eduard Palchys (@1863x) June 4, 2020

А на 4 обыске у Тихановского нашли….



Скважину с нефтью, единорога и оставшиеся 97 процентов. — Maxim Pushkin (@mc_maxim) June 4, 2020

Прибывшая седьмая группа обыска в сарае Тихановского нашла спрятанный личный самолет Airbus A380. #СашаТриПроцента — ✈ MSQ.BY 3% (@msqby) June 4, 2020

и лавровый лист, и Георгиевский крест,

и коралловая роща, и нефритовый пест,

и скрипка Страдивари, и клавиши Баха,

и трубка Магритта, и шапка Мономаха,

и счетчики Гейгера, и четочки Альцгеймера,

и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна — Ivan Radziankou (@Veterrr) June 4, 2020

А при 5 обыске у Тихановского нашли...



Нового президента Беларуси — Anton Motolko (@Motolko) June 4, 2020

А на 6 обыске у Тихановского нашли...



Чувство собственного достоинства, и следователи от своего имени рассказали про те преступные приказы, которые им сказали выполнять для защиты власти Лукашенко в эти дни. — Anton Motolko (@Motolko) June 4, 2020

Я в шоке, почему у него не нашли танк, вертолет и крест Евфросинии Полоцкой. https://t.co/Io6tYfvFOe — Maxim Pushkin (@mc_maxim) June 4, 2020