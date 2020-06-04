Андрей Арямнов поставил подпись за выдвижение кандидата. Угадайте, какого?

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов не стал игнорировать предстоящие выборы. В своем Instagram он опубликовал фотографию с пикета одного из кандидатов.



Фото из Instagram Андрея Арямнова

— В Беларуси стартовала предвыборная гонка! Наша страна должна знать молодых и перспективных политиков, как Сергей Черечень. Он айтишник, бизнесмен, антикризисный менеджер, молодой и талантливый человек! — написал в подписи к фотографии с пикета Андрей.

Напомним, несколько белорусских спортсменов, включая двух гребчих, высказали свое отношение к ситуации в стране, поддержав нынешнюю власть. За это их раскритиковал боец Виталий Гурков. А известный футбольный агент Валерий Исаев объяснил , почему не хотят перемен белорусские футболисты.