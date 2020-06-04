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В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

04.06.2020 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Привычная жизнь музыкального мира нарушена. Все сложно из-за пандемии. Испытывает трудности и Брестская областная филармония: многие запланированные мероприятия пришлось отменить или перенести на более поздний срок, а по плану еще необходимо отработать около трёхсот концертов.

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

Автор фото: Олег Полищук

«В такую сложную ситуацию мы попали впервые, – рассказывает директор филармонии Татьяна Колтынаева. – Когда поняли, что ситуация затягивается, начали придумывать новые формы работы. С мая запустили серию онлайн-концертов: например, ко Дню семьи был подготовлен видео-концерт «Семь нот счастья», к 75-летию Великой Победы – «До последнего вдоха» и «От героев былых времён». К Международному дню защиты детей был показан онлайн-мюзикл «Муха-Цокотуха».

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

Не всё так плохо

Виртуальные мероприятия радуют зрителей филармонии каждую неделю. За этот период их прошло уже пять. Как показал результат, работа проделана не зря, каждый концерт получает хороший резонанс и достаточное количество просмотров. Хотя артистам и музыкантам не просто работать онлайн. Присутствует особое волнение, возникают технические нюансы, с которыми раньше не сталкивались.

По словам Татьяна Анатольевны, в какой-то мере онлайн-концерты имеют и положительные стороны. Благодаря видеозаписям удалось начать работу над архивом собственных проектов, которые до этого показывались зрителю фрагментарно и снимались больше для рекламы и видеоотчетов.

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

На сегодняшний день придуман цикл новых программ: во дворике филармонии на открытом воздухе пройдет ряд летних музыкальных вечеров. Стартует проект в июне, а изюминкой его станет не только концертная программа, но и уютная атмосфера за чашечкой ароматного чая. Татьяна Анатольевна заверила, что все меры безопасности будут соблюдены. «Надеемся, что летние вечера станут неплохой разрядкой после трудовых будней и отличным поводом послушать хорошую музыку в компании друзей, – говорит директор. – Первый вечер будет посвящён «Размышлению о счастье» с ансамблем «Music Time». В данный момент идёт работа над созданием программы с камерным оркестром «Музыка лечит, или «Эффект Моцарта». Мы порассуждаем о том, что музыка имеет лечебное воздействие на человека».

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

Также готовится праздничная программа ко Дню Независимости с участием камерного оркестра и ансамбля «Крэсiва». В планах и концерт «Любимому городу»…

Всё равно в труде, но с тоской

Любой творческой личности необходимо постоянное движение, тем более целому коллективу. Поэтому в филармонии без дела не сидят. Появилось время осуществить работу, которая проводилась летом, после закрытия сезона. Создают новые программы, а к ним декорации, шьют костюмы, активно проводят репетиции.

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

И, безусловно, здесь живет тоска по своему зрителю, а он также ждет, звонит, интересуется. Как оказалось, онлайн-концерты не дают возможности артистам и зрителям в полной мере обменяться энергией, все скучают по живому общению. Поговорили мы и о публике. Татьяна Колтынаева считает, что в нашем городе она умная, интеллектуальная, любознательная, знающая. Отрадно, что всё больше среди посетителей филармонии молодёжи. Многие посещают концертные мероприятия постоянно, более того, приходят семьями, приводят своих друзей и знакомых.

В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

Тем временем коллектив филармонии надеется, что ситуация вскоре изменится к лучшему и культурная жизнь возобновится в ее стенах с прежним настроением. Ну, а пока артисты ждут своего зрителя на открытой площадке во дворике филармонии.

Справка «БВ». Брестская областная филармония основана 6 августа 1986 года. Основной вид деятельности – гастрольно-концертный. В настоящее время в филармонии работают такие коллективы, как камерный оркестр, инструментальный ансамбль «Music Time», вокальный ансамбль «Крэсiва», инструментальный ансамбль «Рапсодия», струнный квартет «АРТ Квартет», концертно-лекционная группа, дуэт аккордеонистов «Акцент».

 
 
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  Привычная жизнь музыкального мира нарушена. Все сложно из-за пандемии. Испытывает трудности и Брестская областная филармония: многие запланированные...
 
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