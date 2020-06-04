В Брестской филармонии рассказали, как выживают в непростое вирусное время

Источник материала: Виртуальный Брест

Привычная жизнь музыкального мира нарушена. Все сложно из-за пандемии. Испытывает трудности и Брестская областная филармония: многие запланированные мероприятия пришлось отменить или перенести на более поздний срок, а по плану еще необходимо отработать около трёхсот концертов.





Автор фото: Олег Полищук

«В такую сложную ситуацию мы попали впервые, – рассказывает директор филармонии Татьяна Колтынаева. – Когда поняли, что ситуация затягивается, начали придумывать новые формы работы. С мая запустили серию онлайн-концертов: например, ко Дню семьи был подготовлен видео-концерт «Семь нот счастья», к 75-летию Великой Победы – «До последнего вдоха» и «От героев былых времён». К Международному дню защиты детей был показан онлайн-мюзикл «Муха-Цокотуха».





Не всё так плохо

Виртуальные мероприятия радуют зрителей филармонии каждую неделю. За этот период их прошло уже пять. Как показал результат, работа проделана не зря, каждый концерт получает хороший резонанс и достаточное количество просмотров. Хотя артистам и музыкантам не просто работать онлайн. Присутствует особое волнение, возникают технические нюансы, с которыми раньше не сталкивались.

По словам Татьяна Анатольевны, в какой-то мере онлайн-концерты имеют и положительные стороны. Благодаря видеозаписям удалось начать работу над архивом собственных проектов, которые до этого показывались зрителю фрагментарно и снимались больше для рекламы и видеоотчетов.





На сегодняшний день придуман цикл новых программ: во дворике филармонии на открытом воздухе пройдет ряд летних музыкальных вечеров. Стартует проект в июне, а изюминкой его станет не только концертная программа, но и уютная атмосфера за чашечкой ароматного чая. Татьяна Анатольевна заверила, что все меры безопасности будут соблюдены. «Надеемся, что летние вечера станут неплохой разрядкой после трудовых будней и отличным поводом послушать хорошую музыку в компании друзей, – говорит директор. – Первый вечер будет посвящён «Размышлению о счастье» с ансамблем «Music Time». В данный момент идёт работа над созданием программы с камерным оркестром «Музыка лечит, или «Эффект Моцарта». Мы порассуждаем о том, что музыка имеет лечебное воздействие на человека».





Также готовится праздничная программа ко Дню Независимости с участием камерного оркестра и ансамбля «Крэсiва». В планах и концерт «Любимому городу»…

Всё равно в труде, но с тоской

Любой творческой личности необходимо постоянное движение, тем более целому коллективу. Поэтому в филармонии без дела не сидят. Появилось время осуществить работу, которая проводилась летом, после закрытия сезона. Создают новые программы, а к ним декорации, шьют костюмы, активно проводят репетиции.





И, безусловно, здесь живет тоска по своему зрителю, а он также ждет, звонит, интересуется. Как оказалось, онлайн-концерты не дают возможности артистам и зрителям в полной мере обменяться энергией, все скучают по живому общению. Поговорили мы и о публике. Татьяна Колтынаева считает, что в нашем городе она умная, интеллектуальная, любознательная, знающая. Отрадно, что всё больше среди посетителей филармонии молодёжи. Многие посещают концертные мероприятия постоянно, более того, приходят семьями, приводят своих друзей и знакомых.





Тем временем коллектив филармонии надеется, что ситуация вскоре изменится к лучшему и культурная жизнь возобновится в ее стенах с прежним настроением. Ну, а пока артисты ждут своего зрителя на открытой площадке во дворике филармонии.

Справка «БВ». Брестская областная филармония основана 6 августа 1986 года. Основной вид деятельности – гастрольно-концертный. В настоящее время в филармонии работают такие коллективы, как камерный оркестр, инструментальный ансамбль «Music Time», вокальный ансамбль «Крэсiва», инструментальный ансамбль «Рапсодия», струнный квартет «АРТ Квартет», концертно-лекционная группа, дуэт аккордеонистов «Акцент».