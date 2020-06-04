Слуцкий отдел занятости снова формирует группы для обучения безработных

Источник материала: Слуцк Город

Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в сентябре 2020 года по следующим профессиям.

Обучение на базе УО «Слуцкий государственный колледж»:

«Продавец» (срок обучения – 2 месяца)

«Мастер по маникюру» (срок обучения – 1,5 месяца)

«Повар» (срок обучения – 3 месяца)

«Электрогазосварщик» (срок обучения – 5 месяцев)

«Парикмахер. Мастер по маникюру» (срок обучения – 9 месяцев)

«Оператор ЭВМ» (срок обучения – 4 месяца)

Обучение в г. Минске по следующим профессиям:

Оператор котельной (срок обучения – 3 месяца)

Водитель погрузчика (срок обучения – 1,7 месяца)

Дорожный рабочий (с трудоустройством) - (срок обучения – 1,7 месяца)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения – 3,5 месяца)

Формируются группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.

Обучение и проживание за счет средств управления по труду, занятости и социальной защите, выплачивается стипендия.

Справки по телефону: 801795 25435.