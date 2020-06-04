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Слуцкий отдел занятости снова формирует группы для обучения безработных

04.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в сентябре 2020 года по следующим профессиям.

Обучение на базе УО «Слуцкий государственный колледж»:

  • «Продавец» (срок обучения – 2 месяца)
  • «Мастер по маникюру» (срок обучения – 1,5 месяца)
  • «Повар» (срок обучения – 3 месяца)
  • «Электрогазосварщик» (срок обучения – 5 месяцев)
  • «Парикмахер. Мастер по маникюру» (срок обучения – 9 месяцев)
  • «Оператор ЭВМ» (срок обучения – 4 месяца)

Обучение в г. Минске по следующим профессиям:

  • Оператор котельной (срок обучения – 3 месяца)
  • Водитель погрузчика (срок обучения – 1,7 месяца)
  • Дорожный рабочий (с трудоустройством) - (срок обучения – 1,7 месяца)
  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (срок обучения – 3,5 месяца)

Формируются группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.

Обучение и проживание за счет средств управления по труду, занятости и социальной защите, выплачивается стипендия.

Справки по телефону: 801795 25435.


Слуцкий райисполком

 
Теги: Минск
 
 
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Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в сентябре 2020 года по следующим...
 
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