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Слуцкий отдел занятости снова формирует группы для обучения безработных
04.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в сентябре 2020 года по следующим профессиям.
Обучение на базе УО «Слуцкий государственный колледж»:
Обучение в г. Минске по следующим профессиям:
Формируются группы для обучения по профессиям: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по КИПиА; официант, буфетчик; швея и др.
Справки по телефону: 801795 25435.
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Управлением по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома формируются группы для обучения безработных граждан в сентябре 2020 года по следующим...
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