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А веревки и мыло самим приносить? По "тунеядскому" декрету придумали новый сбор

04.06.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти придумали, как еще взять деньги с людей, внесенных в список "не занятых в экономике".

А веревки и мыло самим приносить? По "тунеядскому" декрету придумали новый сбор
"Антитунеядская" акция в 2017 году в Минске / Еврорадио
Теперь белорусам, которые хотят через интернет узнать, не внесли ли их в "тунеядский" список, придется заплатить. Ранее услуга на Едином портале электронных услуг была бесплатной. Также заплатить придется за информацию, не включили ли гражданина в число тех, кто должен по полным тарифам оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги.

База граждан, не занятых в экономике, была запущена 1 декабря 2018 года. 

В Национальном центре электронных услуг журналистам TUT.by сообщили, что услуга стала платной с марта 2020 года. За один заказ придется заплатить 42 копейки. 


"Услуга предоставляется физическим лицам по предоплате. В момент получения услуги будет выставлен номер заказа для оплаты в ЕРИП. Для получения доступа к услуге необходимо направлять заявку, заключается договор, оплата за услугу проходит по ежемесячным актам выполненных работ", — говорят в НЦЭП. Получить справку можно только о себе. 

За информацию, нужно ли вам оплачивать коммуналку по полному тарифу, также придется заплатить 42 копейки. 

Оплатить услугу можно в ЕРИП или в банковском отделении.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти придумали, как еще взять деньги с людей, внесенных в список "не занятых в экономике".
 
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