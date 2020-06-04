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На «красный» и на велосипеде: какова статистика по ДТП с участием детей?
Источник материала: СТВ
Школьники на каникулах. А для столичной Госавтоинспекции начинается не самая легкая пора. Во время каникул число дорожных происшествий с участием детей увеличивается. В программе
Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома :
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Школьники на каникулах. А для столичной Госавтоинспекции начинается не самая легкая пора. Во время каникул число дорожных происшествий с участием детей...
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