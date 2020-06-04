Почти 10 тыс. человек задержаны в ходе массовых беспорядков в США

Источник материала: ОНТ

В США в ходе массовых беспорядков задержаны уже почти 10 тыс. человек, сообщают информагентства. Среди них - трое мужчин, которые пытались использовать протесты в собственных целях и подстрекали к насилию.

Сообщается, что они могут быть членами движения, которое провоцирует гражданскую войну или раскол общества. Сегодня стало известно, что помимо бывшего полицейского, Шовина, обвинения в гибели афроамериканца Флойда предъявлены еще трем полицейским, которые присутствовали на месте происшествия. Также с согласия семьи опубликованы результаты вскрытия тела – обнаружены следы наркотиков. Протесты в США продолжаются вторую неделю, комендантский час действует в 40 городах. Тем не менее, накануне президент Дональд Трамп заявил в интервью, что ему не придется задействовать закон, который позволит использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков.

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