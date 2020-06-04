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По «тунеядскому» декрету придумали новый сбор
04.06.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За доступ к базе тунеядцев теперь белорусам нужно будет заплатить. Такая услуга обойдется в 42 копейки.
С 1 декабря 2018 года была запущена база граждан, незанятых в экономике страны.
Раньше любой белорус мог проверить, включили ли его в данную базу. С марта 2020 года данная услуга стала платной. Стоимость одного заказа – 42 копейки.
Также нужно будет заплатить и за информацию о том, нужно ли вам оплачивать услуги ЖКХ по полному тарифу.
Оплатить услуги можно в ЕРИП или в банковском отделении.
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За доступ к базе тунеядцев теперь белорусам нужно будет заплатить. Такая услуга обойдется в 42 копейки.
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