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Вакансия за $2,3 тыс. в месяц: 2 раза в день нажать на выключатель

04.06.2020 11:34 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Работа состоит в том, чтобы один раз в день включить и выключить свет на железнодорожной станции Korsvägen, а заодно утром и вечером в определенное время отметить свой приход на работу и уход домой. Остальное время можно заниматься чем хочешь. Станцию Korsvägen достроят только в 2026 году, так что у претендентов есть время для подачи заявок.

Авторы проекта - художники Симона Голдина и Якоба Сеннебю - этим арт-экспериментом хотят обратить внимание на социальное неравенство и то, что инвестированный капитал растет быстрее, чем зарплата работников.

Деньги на проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом. Они сформировали специальный фонд в $650 тыс. Зарплату $2,3 тыс. в месяц готовы платить в течение 120 лет. Работник может уволиться в любой момент или остаться работать до конца своих дней.

Заявки прислали около 125 претендентов, в том числе из США, Тайваня, Филиппин и самой Швеции.

Источник: Myfin.by
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Пожизненную вакансию за $2,3 тыс. в месяц предлагают претендентам из разных стран в шведском городе Гетеборг. По замыслу авторов этого проекта под названием Вечная...
 
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