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VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре

VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске прошло заседание белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению Форума. Участники обсудили текущие организационные вопросы. Совместное заседание белорусской и российской части оргкомитета запланировано на 16 июня в формате видеоконференции. «Сам Форум планируется в сентябре. Дату определят чуть позже», — проинформировал Анатолий Исаченко.

«Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. По традиции на его полях проводятся заседания секций на различную тематику: сельское хозяйство, строительство, промышленность. Особенность VII Форума в том, что его тема — наша общая Победа в Великой Отечественной войне», — сказал вице-спикер.

Кроме того, программой предусмотрено проведение молодежного форума, Совета делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Предполагается, что участниками форума станут около 500 человек.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя...
 
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