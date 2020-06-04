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VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре
04.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Минске прошло заседание белорусской части оргкомитета по подготовке и проведению Форума. Участники обсудили текущие организационные вопросы. Совместное заседание белорусской и российской части оргкомитета запланировано на 16 июня в формате видеоконференции. «Сам Форум планируется в сентябре. Дату определят чуть позже», — проинформировал Анатолий Исаченко.
«Форум зарекомендовал себя хорошей дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. По традиции на его полях проводятся заседания секций на различную тематику: сельское хозяйство, строительство, промышленность. Особенность VII Форума в том, что его тема — наша общая Победа в Великой Отечественной войне», — сказал вице-спикер.
Кроме того, программой предусмотрено проведение молодежного форума, Совета делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов. Предполагается, что участниками форума станут около 500 человек.
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VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя...
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