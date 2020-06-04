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Лукашенко принял кадровые решения
04.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня произвел
Глава государства пояснил, почему посчитал нужным собрать на совещание всех новых кандидатов, а также тех руководителей, которые продолжат трудиться на прежних должностях.
Премьер-министр Беларуси — Роман Головченко
Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.
Роман Головченко. Фото из архива
Первый вице-премьер — Николай Снопков
«Я принял решение вернуть его из Китайской Народной Республики. Он работал там в качестве посла. Думаю, что мои китайские друзья меня поймут. Потому что в этот период, когда мы во многом обновляем руководящий состав, важен опыт работы в правительстве этих аксакалов», — заявил глава государства.
Николай Снопков. Фото из архива
Вице-премьер — Александр Субботин
«Он хорошо знает не только Россию, но внутренние процессы, подковерную борьбу в этих интеграционных структурах. И учитывая, что вице-премьеры прежде всего будут отвечать за экспорт, а главный наш партнер — Россия, я думаю, и те контакты, которые у него есть, и те знакомства пригодятся», — сказал Президент о новом вице-премьере.
Александр Субботин. Фото из архива
Заместитель главы Администрации Президента — Дмитрий Крутой
«Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения», — сказал глава государства.
Дмитрий Крутой. Фото из архива
Министр архитектуры и строительства — Руслан Пархамович
«Очень современный, руководитель будущего, который организовал работу строительного комплекса в области. Очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый», — сказал глава государства.
Министр информации — Игорь Луцкий
Игорь Луцкий. Фото из архива
Министр промышленности — Петр Пархомчик
Петр Пархомчик. Фото из архива
Министр жилищно-коммунального хозяйства — Андрей Хмель
Министр финансов Беларуси — Юрий Селиверстов
Председатель Комитета государственного контроля — Иван Тертель
До настоящего времени Иван Тертель работал на посту заместителя председателя КГБ.
Государственный комитет по имуществу возглавил Дмитрий Матусевич
Дмитрий Матусевич. Фото из архива
Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня произвел кадровые перестановки в правительстве.-0- «МЫ ВЫДЕРЖИМ И ПОБЕДИМ» — ЛУКАШЕНКО ОРИЕНТИРОВАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО...
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