Лукашенко принял кадровые решения

ДМИТРИЙ КРУТОЙ НАЗНАЧЕН ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ

«Знаний у него достаточно. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непрофессионального, непроработанного решения», — сказал глава государства.