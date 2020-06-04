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Правоохранители только с 3-й попытки нашли на даче Тихановского $900 тыс., за диваном

04.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранители, проводившие обыск на даче Сергея Тихановского под Гомелем с третьей попытки и после после третьей смены понятых только под утро «нашли» $900 000.





Об этом сообщил пресс-секретарь инициативной группы Светланы Тихановской Александр Кабанов. По его словам, часть суммы была обнаружена где-то за диваном, остальное — в открытых местах.

"Что это за деньги, мы не знаем. Он занимался бизнесом, у него могла быть такая сумма. Меня другое волнует, что до этого две бригады перерыли весь дом и не нашли ничего. 900 тысяч — не 100 долларов. Это нормальная пачка, - сказал Кабанов. - Кроме того, возникает вопрос, почему во время обыска следственные бригады менялись. Одна приехала, поискала, уехала. Другая приехала, поискала и уехала. Третья приехала, подождала какое-то начальство и только после того, как приехало начальство были обнаружены эти деньги".

Во время третьего обыска в дом не пустили даже мать Тихановского.

«У меня есть информация от людей, которые находятся на месте обыска. Перепись банкнот все еще продолжается. Они были найдены ночью», - сообщил Кабанов.
 
Теги: Гомель
 
 
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Правоохранители, проводившие обыск на даче Сергея Тихановского под Гомелем с третьей попытки и после после третьей смены понятых только под утро «нашли» $900 000.
 
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