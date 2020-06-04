«Братки из 90-х»: ЦИК дал ответ по жалобе Бабарико на Лукашенко о принуждении ставить подписи

Источник материала: KYKY

Сегодня, 4 июня, ЦИК на своем сайте транслировал заседание, на котором решали, что же делать с жалобой Виктора Бабарико на Александра Лукашенко. В комиссию пришли два человека: сын Виктора Эдуард Бабарико и глава инициативной группы президента Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

Напомним, Виктор Бабарико подал в Центризбирком обращение о том, что людей принуждают подписываться за действующего президента. Он также возмутился оскорбительными высказываниями, которые Лукашенко позволяет себе в адрес других претендентов в кандидаты; а также противоправными действиями против членов инициативных групп. Бабарико просил либо отказать Лукашенко в регистрации кандидатом, либо вынести ему предупреждение.

ЦИК сказал, что проверили если не все, то многие претензии о давлении на бюджетников. Если уж совсем коротко, то расследование шло примерно так: людям звонили, спрашивали, принуждали ли они кого-либо подписываться за президента, те отвечали: «Нет». Жалоба снималась. В итоге никаких фактов принуждения никто не обнаружил. Представители ЦИК пришли к выводу, что все это «выдумки», «сплетни» и «фейки».

После долгих разговоров Центризбирком не удовлетворил ни одного пункта жалобы Виктора Бабарико, посчитав их необоснованными. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что против Лукашенко организована большая кампания по его дискредитации, а люди во все верят, потому что «зло привлекательно». По мнению Ермошиной, это самые сложные выборы в истории Беларуси. Под конец она пожаловалась, что ее обещают «прихлопнуть» (так пишут на плакатах на пикетах блогера Сергея Тихановского), и люди ведут себя, как «братки из 90-х». Ермошина уже обратилась в Следственный комитет из-за угрозы убийством.

Решение ЦИК по обращению Бабарико обжаловать в суде нельзя.

Обложка: @viktarbabarykaofficial.