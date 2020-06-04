В лето с комфортом: рекомендации Bosch во вопросам кондиционирования

Высокопроизводительные салонные фильтры Bosch защищают пассажиров автомобиля от пыльцы, пыли и неприятных запахов.

Системами кондиционирования укомплектованы практически все современные модели авто. Летом они обеспечивают комфортную температуру в салоне, а зимой осушают воздух и предотвращают запотевание лобового стекла. Чтобы система работала без сбоев, ее необходимо проверять и обслуживать не реже одного раза в год, предпочтительно накануне наступления летней жары. Неисправности, недостаток хладагента в системе кондиционирования, а также засор салонного фильтра влияют на снижение качества охлаждения воздуха и появление неприятного запаха в салоне.

Профессиональное обслуживание системы кондиционирования включает:

испытание на герметичность,

опорожнение и заправка системы оптимальным количеством хладагента.

Оборудование, используемое для этой операции, позволяет восстановить и повторно использовать до 99 % охлаждающего агента. Это делает обслуживание кондиционеров экологически чистым и в долгосрочной перспективе экономит ресурсы.

Замену салонного фильтра необходимо проводить каждые 15 000 км или раз в год

Замена салонного фильтра – обязательная процедура во время сервисного обслуживания системы кондиционирования. Эксперты Bosch рекомендует менять салонный фильтр раз в год, или каждые 15 000 км. Фильтры Bosch надежно очищают поступающий в салон воздух от пыльцы и мелкой пыли, защищают систему кондиционирования и улучшают видимость, уменьшая количество отложений. Кроме обычных фильтров, Bosch предлагает фильтры с активированным углем. Они задерживают вредные и неприятно пахнуще газы, тем самым сокращая концентрацию примесей в салоне. Специально для аллергиков компания Bosch разработала особенно эффективный тип фильтра FILTER +. Он отделяет до 99 % всех частиц диаметром до 2,5 мкм. Благодаря антиаллергенному слою фильтр нейтрализует аллергены и бактерии еще до того, как они попадают в салон. Таким образом, FILTER + значительно повышает уровень безопасности на дороге. Ведь во время чихания, возникающего из-за мелкой пыли, водитель хоть и на короткий период, но закрывает глаза, что повышает риск аварийных ситуаций.

Системы кондиционирования воздуха – важная часть терморегуляции электромобилей

Для гибридных автомобилей или электромобилей исправная система кондиционирования особенно важна. Ведь помимо обеспечения комфортной температуры в салоне, она играет важную роль в процессе терморегуляции – охлаждает батареи и поддерживает оптимальный рабочий температурный режим. В процессе зарядки или в случае быстрой зарядки система кондиционирования воздуха охлаждает батареи, которые в противном случае испытывали бы перегрев. Таким образом, системы кондиционирования воздуха не только продлевают срок службы аккумулятора, но и делают процесс зарядки более эффективным.