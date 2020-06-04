ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» проиграла оршанскому «Витэну»

04.06.2020 13:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» проиграла оршанскому «Витэну»

«Столица» в конце сезона официально сложит с себя полномочия чемпиона Беларуси по мини-футболу. Минчане в третьем матче полуфинальной серии проиграли оршанскому «Витэну».

На 9-й минуте игры счет открыл Антон Гусаков, затем хет-трик оформил Артем Рось. В составе гостей отличились Олег Горбенко и Николай Грицына - счёт 4:2 в матче и 2:1 в серии в пользу «Витэна». В решающей серии оршанский клуб сыграет с ВРЗ, который в третьем матче гомельского дерби обыграл «Беларускую чыгунку» - 2:1. ВРЗ выходит в финал второй год подряд.

Финальная серия за чемпионский титул между ВРЗ и «Витэном» продлится до трех побед и начнется 7 июня, второй матч состоится 11 июня, третий поединок – 14-го. Матчи за бронзовые медали между БЧ и «Столицей» состоятся 8 и 12 июня.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Столица» в конце сезона официально сложит с себя полномочия чемпиона Беларуси по мини-футболу. Минчане в третьем матче полуфинальной серии проиграли оршанскому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Бонд рассказала, почему закончился проект с БАТЭ и что она думает о Капском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика