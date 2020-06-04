Чемпионат Беларуси по мини-футболу: «Столица» проиграла оршанскому «Витэну»

Источник материала: ОНТ

«Столица» в конце сезона официально сложит с себя полномочия чемпиона Беларуси по мини-футболу. Минчане в третьем матче полуфинальной серии проиграли оршанскому «Витэну».

На 9-й минуте игры счет открыл Антон Гусаков, затем хет-трик оформил Артем Рось. В составе гостей отличились Олег Горбенко и Николай Грицына - счёт 4:2 в матче и 2:1 в серии в пользу «Витэна». В решающей серии оршанский клуб сыграет с ВРЗ, который в третьем матче гомельского дерби обыграл «Беларускую чыгунку» - 2:1. ВРЗ выходит в финал второй год подряд.

Финальная серия за чемпионский титул между ВРЗ и «Витэном» продлится до трех побед и начнется 7 июня, второй матч состоится 11 июня, третий поединок – 14-го. Матчи за бронзовые медали между БЧ и «Столицей» состоятся 8 и 12 июня.

Фото: БЕЛТА

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