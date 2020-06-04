Бабарико сообщил о возможной провокации













nv-online.info. Об этом пишет





Он подчеркивает свою четкую позицию о том, что нарушение избирательного законодательства недопустимо. Любое участие администрации учреждений в сборе подписей запрещено законодательством. Обо всех подобных фактах он просит немедленно ему сообщать. В отношении должностных лиц, нарушающих таким образом закон, он обещает направлять заявления в прокуратуру. Подписные листы, если они поступят от них, приниматься его командой не будут.



