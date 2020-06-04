Лукашенко рассказал про «карусели» при сборе подписей и финансирование оппонентов российскими олигархами

Источник материала: Tut.by

Нового протестного движения в стране нет. Для того чтобы создать видимость массовости при сборе подписей организованы «малая и большая карусель». Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая перед членами нового правительства, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Поменьше вы смотрите в этих инстаграмах, стограммах или каких-то там еще телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Палыч (обратился к главе КГБ Вакульчику), дать им фотографии, сделанные с этих, как, квадрокоптеры называются, надо им эти фотографии дать и вы увидите совсем другую картинку. Это все те же люди. И количество их тоже, что и было. Хоть они сегодня от радикальной оппозиции якобы (президент показывает руками, что дистанцируются), что это не они, они маргиналы и прочее. Нет!

Лукашенко уверенно заявил, что нового протестного движения не появилось. Есть недовольные, но они были всегда.

— Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули «бел-чырвона-белы» и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси, — сказал президент.

Лукашенко рассказал, что для сбора подписей организованы «малая и большая карусель».

— Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, еще расписались и пошли-поехали… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь, — рассказал Александр Лукашенко.

А большая карусель, по его словам, заключается в том, что одни и те же люди приходят на пикеты на Комаровке и оставляют подписи по нескольку раз.

— Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так, а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого, — заметил Александр Лукашенко.