Певец Александр Рыбак рассказал зависимости

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Об этом он рассказал в Instagram.





Певец отметил, что до сих пор скрывал свою зависимость, которая продолжалась 11 лет. «Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал Рыбак.





По словам исполнителя, зависимость от таблеток сделала его «слабым и напуганным», а также крайне негативно отразилась на общем состоянии организма и испортила отношения с людьми. «Она почти уничтожила мою волю к жизни», — добавил он.



