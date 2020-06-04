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Певец Александр Рыбак рассказал зависимости

04.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Победитель международного вокального конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного.

Фото: @rybakofficial

Об этом он рассказал в Instagram.

Певец отметил, что до сих пор скрывал свою зависимость, которая продолжалась 11 лет. «Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал Рыбак.

По словам исполнителя, зависимость от таблеток сделала его «слабым и напуганным», а также крайне негативно отразилась на общем состоянии организма и испортила отношения с людьми. «Она почти уничтожила мою волю к жизни», — добавил он.
 
 
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Победитель международного вокального конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного.
 
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