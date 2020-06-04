Источник материала: Виртуальный Брест

Госавтоинспекция в рамках СКМ «Внимание-дети!» провела акцию «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке», во время которой проверила, как брестчане и жители Брестского района перевозят юных пассажиров в автомобилях. К мероприятию присоединились телекорреспонденты и компания «Белгосстрах», предоставившая подарки для детей.





Инспекторы ГАИ в очередной раз решили напомнить водителям правила перевозки несовершеннолетних в виду того, что за пять месяцев 2020 года с участием детей-пассажиров произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых девять детей получили травмы различной степени тяжести.

В ходе акции, которая прошла на территории Брестского района, правоохранители заострили внимание взрослых на том, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет. Исключение лишь для детей, чей рост начинается от 150 сантиметров. Также рассказали о недопустимости перевозки детей до 12 лет на задних сидениях мотоциклов и мопедов.





В этот раз не все водители оказались дисциплинированными. Несколько мам и пап, сославшись на небольшое расстояние, перевозили детей без удерживающих устройств.

«Автокресло, бустер нужны, в первую очередь, не для сотрудников ГАИ , а для наших детей, – поделилась мнением многодетная мама. – У меня трое детей, старший учится в восьмом классе, но его рост 144 сантиметра, поэтому он ездит в бустере. Мне, как маме, так гораздо спокойнее. Обращаюсь ко всем родителям и призываю их беречь своих детей, думая об их безопасности, ведь это и есть проявление любви».