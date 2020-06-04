|
Госавтоинспекция в рамках СКМ «Внимание-дети!» провела акцию «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке»
04.06.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Госавтоинспекция в рамках СКМ «Внимание-дети!» провела акцию «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке», во время которой проверила, как брестчане и жители Брестского района перевозят юных пассажиров в автомобилях. К мероприятию присоединились телекорреспонденты и компания «Белгосстрах», предоставившая подарки для детей.
Инспекторы
В ходе акции, которая прошла на территории Брестского района, правоохранители заострили внимание взрослых на том, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до 5 лет; детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от 5 до 12 лет. Исключение лишь для детей, чей рост начинается от 150 сантиметров. Также рассказали о недопустимости перевозки детей до 12 лет на задних сидениях мотоциклов и мопедов.
В этот раз не все водители оказались дисциплинированными. Несколько мам и пап, сославшись на небольшое расстояние, перевозили детей без удерживающих устройств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция в рамках СКМ «Внимание-дети!» провела акцию «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке»
Госавтоинспекция в рамках СКМ «Внимание-дети!» провела акцию «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке», во время которой проверила, как брестчане и жители...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)