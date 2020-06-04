В Пинском РИК начат прием документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районном исполнительном комитете начат прием документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

Прием документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется до 21 июня 2020 г. по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет 60.

График приема:

Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье – выходные дни.

20 и 21 июня 2020 г. (суббота и воскресенье) прием документов будет осуществляться в кабинете № 55 с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.