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Жители Сокола просили детский сад - его обещают построить в 2022-м

04.06.2020 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начинается разработка проекта детского сада, который построят в жилом районе Сокол, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Управление капитального строительства «Запад».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новое дошкольное учреждение расположится в границах улиц Головачева — Рябиновой — Березогорской.

— Это типовой объект наподобие того, что возводим в настоящее время на ул. Каролинской, — уточнил директор предприятия УКС «Запад» Юрий Кочерго. — Сад рассчитан на 230 мест, в здании планируется разместить бассейн. Строительство обычно длится 12−13 месяцев.

По его словам, проектно-сметная документация, которую делает «Минскпроект», должна быть готова в четвертом квартале нынешнего года. Строительство предполагается начать зимой, чтобы в начале 2022-го ввести детский сад в эксплуатацию.

В прошлом году проводилось общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории Сокола. Тогда жители говорили о дефиците дошкольных учреждений и просили построить детский сад и школу в первую очередь. Это важно, поскольку в Соколе в ближайшее время будет активно возводиться жилье для нуждающихся, в том числе многодетных, а значит, население увеличится.

— Районные и городские власти проанализировали ситуацию и приняли решение строить детский сад в первую очередь, — уточнил Юрий Кочерго. — Выделены деньги на его проектирование. Думаю, в следующем году в инвестиционную программу Минска могут включить и такой объект, как средняя школа в Соколе.

Сообщалось, что по новому ПДП в Соколе построят еще один многоэтажный квартал для нуждающихся, порядка 80−90 коттеджей для многодетных, а также инновационный ресурсонезависимый квартал «Дом Парк» с квартирами в свободной продаже.

 
Теги: Минск
 
 
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Это важно, поскольку в Соколе в ближайшее время будет активно возводиться жилье для нуждающихся, в том числе многодетных, а значит, население увеличится.
 
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