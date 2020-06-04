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Коту дали попробовать мороженое и сняли реакцию на видео. Она вас точно удивит
Источник материала: Tut.by
Что будет, если дать коту попробовать мороженое? Оказывается, реакция может быть очень необычной. Например, как у кота из этого видео. Непонятно, понравилось ли ему, но выглядел кот очень странно: взгляните сами!
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Наверное, мороженое для кота слишком холодное.
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