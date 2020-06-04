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Паритетбанк ввел лимит на безналичные платежи

04.06.2020 15:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото из архива Паритетбанка

Паритетбанк информирует, что «с 3 июня 2020 года вводится суточный лимит в размере 50 000 белорусских рублей на безналичные операции с использованием банковских платежных карточек в системе интернет-банкинг и устройствах самообслуживания».

Клиентов просят это учитывать при совершении платежей .

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Паритетбанк ввел суточный лимит на безналичные операции с использованием банковских карт. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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