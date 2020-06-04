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Паритетбанк ввел лимит на безналичные платежи
Источник материала: Myfin
Клиентов просят это учитывать при совершении платежей .
Источник: Myfin.by
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Паритетбанк ввел суточный лимит на безналичные операции с использованием банковских карт. Об этом сообщается на сайте банка.
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