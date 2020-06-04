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Вадим Девятовский о ЧБ: «Это будет главное спортивное событие лёгкой атлетики»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике состоится в августе на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В турнире примут участие лучшие спортсмены страны. Домашний турнир станет проверочным для наших ведущих атлетов. А те, кто покажут результат, соответствующий пьедесталу прошлой Олимпиады, получат внушительные денежные бонусы. Федерация легкой атлетики обещает, что атмосфера чемпионата Беларуси будет приближена к олимпийской.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы хотим узнать, как они подготовились. Понятно, что атмосферу Олимпийских игр вряд ли кто-то заменит, но мы об этом сегодня подробно расскажем, что мы сделаем для того, чтобы это был настоящий праздник легкой атлетики.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике состоится в августе на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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