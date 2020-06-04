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Любецкая: «Самым важным сегодня видится совершенствование законодательства в области экономики»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Третье направление – это что касается социальной составляющей. Поскольку каждого человека каждый день волнуют его личные проблемы, его семьи, его детей, его родителей. И вот это благополучие в семье, благополучие в городе, благополучие в стране – вот такое триединство, оно было и, я думаю, всегда будет предметом первоочередного внимания государства. И законы должны в этой части просто держать руку на пульсе.
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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