В ООО «Аккумуляторный альянс» разъяснили, что за фуры выезжали с их территории

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «Аккумуляторный альянс» сообщает, что в период с 25.05.2020 по 30.05.2020 состоялась плановая отгрузка полуфабрикатов аккумуляторов, произведенных во время пуско-наладки в 2019 году. Полуфабрикаты отправлены на доработку по договору на оказание услуг также заключенном еще в 2019 году. Отгрузка производилась в трех грузовых автомобилях.





С момента распоряжения о приостановке строительства и до настоящего времени никаких работ, связанных со строительной или производственной деятельностью, на аккумуляторном заводе не ведется.

Продукция была выпущена в 2019 году в период проведения пусконаладочных работ и тестирования оборудования при подготовке к сдаче объекта строительства в эксплуатацию. Законность производства продукции в период пуско-наладки подтверждена соответствующими решениями уполномоченных государственных и правоохранительных органов.

Дополнительно информируем, что деятельность аккумуляторного завода является предметом многочисленных проверок и мониторингов, в том числе со стороны правоохранительных органов, по результатам которых нарушения законодательства не выявлено.





Уведомление об отгрузке товара заранее были направлены в Управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облисполкома, Управление Департамента финансовых расследований КГК Брестской области, Прокуратуру Брестской области, ГАИ УВД Брестского облисполкома, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, СЭЗ «Брест», Брестский районный исполнительный комитет.

Ранее сообщалось, что руководство ООО «Аккумуляторный альянс» произвело оценку соответствия объекта требованиям законодательства Республики Беларусь, законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Анализ имеющегося оборудования и документов был выполнен независимыми экспертами.

На 28 мая 2020 года процент строительной готовности объекта по первому пусковому комплексу составляет 99%. По объекту имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8 апреля 2020 года и положительное заключение государственной строительной экспертизы №125-17/20 от 13 апреля 2020 года.

Действие заключения государственной строительной экспертизы будет восстановлено после устранения разночтения в проектной документации по источникам финансирования объекта. Подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.





ООО «Аккумуляторный Альянс» открыто к конструктивному взаимодействию. За неделю с 25 по 30 мая предприятие посетило 5 жителей ближайших населенных пунктов.