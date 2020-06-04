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В ООО «Аккумуляторный альянс» разъяснили, что за фуры выезжали с их территории
04.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ООО «Аккумуляторный альянс» сообщает, что в период с 25.05.2020 по 30.05.2020 состоялась плановая отгрузка полуфабрикатов аккумуляторов, произведенных во время пуско-наладки в 2019 году. Полуфабрикаты отправлены на доработку по договору на оказание услуг также заключенном еще в 2019 году. Отгрузка производилась в трех грузовых автомобилях.
С момента распоряжения о приостановке строительства и до настоящего времени никаких работ, связанных со строительной или производственной деятельностью, на аккумуляторном заводе не ведется.
Продукция была выпущена в 2019 году в период проведения пусконаладочных работ и тестирования оборудования при подготовке к сдаче объекта строительства в эксплуатацию. Законность производства продукции в период пуско-наладки подтверждена соответствующими решениями уполномоченных государственных и правоохранительных органов.
Дополнительно информируем, что деятельность аккумуляторного завода является предметом многочисленных проверок и мониторингов, в том числе со стороны правоохранительных органов, по результатам которых нарушения законодательства не выявлено.
Уведомление об отгрузке товара заранее были направлены в Управление по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции УВД Брестского облисполкома, Управление Департамента финансовых расследований КГК Брестской области, Прокуратуру Брестской области,
Ранее сообщалось, что руководство ООО «Аккумуляторный альянс» произвело оценку соответствия объекта требованиям законодательства Республики Беларусь, законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Анализ имеющегося оборудования и документов был выполнен независимыми экспертами.
На 28 мая 2020 года процент строительной готовности объекта по первому пусковому комплексу составляет 99%. По объекту имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы №570/2020 от 8 апреля 2020 года и положительное заключение государственной строительной экспертизы №125-17/20 от 13 апреля 2020 года.
Действие заключения государственной строительной экспертизы будет восстановлено после устранения разночтения в проектной документации по источникам финансирования объекта. Подтверждение на соответствие разработанной проектной документации, получившей положительные заключения строительной и экологической экспертиз, будет осуществлено путем выполнения пробных пуско-наладочных работ с проведением комплекса инструментальных измерений. Работы будут выполняться с участием независимой комиссии, в состав которой, кроме специалистов, будут входить представители жителей Бреста и Брестского района. По результатам данной процедуры будет принято решение о дальнейшем функционировании данного проекта.
ООО «Аккумуляторный Альянс» открыто к конструктивному взаимодействию. За неделю с 25 по 30 мая предприятие посетило 5 жителей ближайших населенных пунктов.
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ООО «Аккумуляторный альянс» сообщает, что в период с 25.05.2020 по 30.05.2020 состоялась плановая отгрузка полуфабрикатов аккумуляторов, произведенных во время...
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