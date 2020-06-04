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Почти половина ДТП с участием велосипедистов происходит по их вине

04.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Статистика по ДТП с участием велосипедистов показывает, что почти в половине случаев виновными в дорожных инцидентах становятся они сами. Об этом сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Марина Некрасова, передает корреспондент БЕЛТА.

Почти половина ДТП с участием велосипедистов происходит по их вине

"Всего в прошлом году было зарегистрировано 3510 ДТП, из них 292 наезда на велосипедистов. Причем по вине самих велосипедистов было совершено 139 ДТП - это почти половина от общего числа в этой категории. Согласно статистике 26 велосипедистов погибли, 114 травмированы. При этом 37 находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Марина Некрасова.

По ее словам, в 2020 году тенденции по количеству ДТП с участием велосипедистов схожи с прошлогодними. За четыре месяца из 48 наездов на велосипедистов 22 произошли по их вине, что тоже составляет почти половину от общего числа. В результате дорожных инцидентов три человека погибли, 19 травмированы.

Старший инспектор обратила внимание, что велосипедисты зачастую не обозначают себя и свой транспорт светоотражающими элементами, совершают выезды на проезжую часть или игнорируют другие предписания ПДД. "Тем не менее если будет создаваться комфортная для них инфраструктура, то, думаю, что таких дорожных инцидентов станет меньше. Повлиять на это могут в том числе и изменения в ПДД, которые затронут велосипедистов", - заметила представитель УГАИ МВД.

Так, например, согласно новой редакции ПДД велосипедистам разрешат пересекать проезжую часть дороги по наземному пешеходному переходу, велосипедному переезду, на перекрестках по линии тротуаров или обочин со скоростью идущего шагом пешехода, при этом они должны будут заблаговременно снизить скорость и убедиться, что выезд на дорогу безопасен.

Новые правила будут регулировать деятельность и профессиональных велосипедистов, которые тренируются на проезжей части скоростных трасс и других автодорог. "Для них появится новое правило, в котором говорится о том, что во время учебно-тренировочного процесса в случае сопровождения автомобилем прикрытия им можно будет двигаться в два ряда по проезжей части, однако в группе должно быть не более десяти велосипедистов", - пояснила Марина Некрасова.

 
 
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  Статистика по ДТП с участием велосипедистов показывает, что почти в половине случаев виновными в дорожных инцидентах становятся они сами. Об этом сообщила во...
 
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