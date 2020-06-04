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Почти половина ДТП с участием велосипедистов происходит по их вине
04.06.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Статистика по ДТП с участием велосипедистов показывает, что почти в половине случаев виновными в дорожных инцидентах становятся они сами. Об этом сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Марина Некрасова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Всего в прошлом году было зарегистрировано 3510 ДТП, из них 292 наезда на велосипедистов. Причем по вине самих велосипедистов было совершено 139 ДТП - это почти половина от общего числа в этой категории. Согласно статистике 26 велосипедистов погибли, 114 травмированы. При этом 37 находились в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Марина Некрасова.
По ее словам, в 2020 году тенденции по количеству ДТП с участием велосипедистов схожи с прошлогодними. За четыре месяца из 48 наездов на велосипедистов 22 произошли по их вине, что тоже составляет почти половину от общего числа. В результате дорожных инцидентов три человека погибли, 19 травмированы.
Старший инспектор обратила внимание, что велосипедисты зачастую не обозначают себя и свой транспорт светоотражающими элементами, совершают выезды на проезжую часть или игнорируют другие предписания
Так, например, согласно новой редакции
Новые правила будут регулировать деятельность и профессиональных велосипедистов, которые тренируются на проезжей части скоростных трасс и других автодорог. "Для них появится новое правило, в котором говорится о том, что во время учебно-тренировочного процесса в случае сопровождения автомобилем прикрытия им можно будет двигаться в два ряда по проезжей части, однако в группе должно быть не более десяти велосипедистов", - пояснила Марина Некрасова.
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Статистика по ДТП с участием велосипедистов показывает, что почти в половине случаев виновными в дорожных инцидентах становятся они сами. Об этом сообщила во...
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