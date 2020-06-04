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Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

04.06.2020 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Святая игумения Евфросиния благословляет мастера-ювелира Лазаря Богшу на создание напрестольного Креста. Он представлял собой ковчег, в котором находились великие христианские святыни: частица Древа Креста Господня с каплей крови Спасителя, частицы камней Гроба Господня и Гроба Божией Матери, частицы мощей первомученика архидиакона Стефана, великомученика и целителя Пантелеимона и капля крови великомученика Димитрия Солунского.

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Мастер создал его шестиконечным, высотой более 50 сантиметров. Он имел кипарисовое основание, обитое 22 золотыми и 20 серебряными с позолотой пластинами, украшенными изысканным орнаментом, драгоценными камнями и жемчугом, а также 20 эмалевыми иконками. 

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:
В 12 веке – Спасская церковь. Ныне – крупный, духовный центр, Спасо-Евфросиниевский монастырь. По наказу преподобной созданный крест должен здесь храниться вечно. На нём даже было высечено мощное заклинание-оберег.

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Больше восьми с половиной веков он духовный оберег наших земель. На боковых торцах святыни размещена завещательная надпись:

«…Пусть не выносят его из монастыря никогда, и не продают, и не отдают. Если не послушается кто и вынесет из монастыря, пусть не поможет ему святой крест ни в жизни этой, ни в будущей, пусть проклят будет он Святой Животворящей Троицей и святыми отцами…»

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Однако междоусобицы оказались сильнее запрета. Судьбу креста Евфросинии Полоцкой отчасти определяли войны. В XIII веке после победы Смоленского княжества над Полоцким крест переносится в Смоленск. Спустя три века Московский князь Василий ІІІ перевез святыню в Белокаменную. И лишь Иоанн Грозный, вероятно, насторожившийся высеченным на кресте заклятием, возвратил крест на место – в Спасский монастырь.

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

В войну 1812 года, когда Наполеон подобрался к Полоцку. Чтобы спасти, реликвию замуровали в стену Софийского собора. А в 1842 году в день памяти святой Евфросинии Полоцкой из Софийского собора крест преподобной торжественно крестным ходом перенесли в обитель на вечное хранение. И, казалось бы, наконец-то крест вернулся туда, где и должен быть, но есть в этой сложной истории, увы, будоражащее «однако». Где же, все-таки, оригинал? Это загадочное дело до сих пор в статусе «открыто».

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Игумения Евдокия, настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря:
Женщина одна приезжала из Гродно. Сказала, что: «Вот крест – я видела вашу обитель, и крест закопан где-то тут, под деревом». Другая женщина из-под Минска приезжала. Нас свозила в болото между Полоцком и Зелёнкой (тут деревня такая есть) и показала место, где: «Я знаю, закопан крест. Прямо там, в болоте». Где крест – мы не можем пока утверждать. Один Бог знает. И мы считаем, если Богу будет угодно, он непременно найдется, этот крест.

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Надежда на явление креста Евфросинии Полоцкой обновилась 17 лет назад. Чудесным образом из утраченного «Могилевского сбора» в список «Найдено» переместилось Слуцкое Евангелие. 12 июня 2003 года на Епархиальных чтениях митрополит Филарет впервые сообщил радостную весть о том, что исчезнувший в 1941 году памятник национальной культуры нашелся! Его передал Владыке один из священнослужителей, коему, в свою очередь, подарил некий едва ли не тайный прихожанин. Ученые провели экспертизу находки и вынесли вердикт – оригинал!

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Многоточия и внезапно возникающие запятые в любопытной истории поражают... Однако в этой мистической масштабной пропаже есть, что называется, «местечковое» мнение. Вариант вполне жизнеспособный – крест «припрятан» на Могилевщине. Закопан, как клад или положен на схрон у каких-то жителей. А может оригинал вовсе в самом Полоцке? А реквизирован еще при Советах, до войны был «двойник»? Местные следопыты настаивают на этой версии. Однако в таинственной истории пока нет конкретного ответа – улики и собственно самой ценной пропажи. А значит, дело остается на откуп времени и, возможно, воле других сил.

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Ведь еще знаменитая предсказательница Ванга, когда ее спросили про судьбу национальной святыни, ответила: «А чего белорусы волнуются? Крест скоро найдется...»

Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»

Иван Юркин, ветеран КГБ Беларуси:
Поиск, который сегодня есть, он даст определенные результаты. Подключены сотрудники, которые работали в ФСБ. Мы встречались в Москве, в Храме Христа Спасителя, проведено два совещания по этой теме. Я просто боюсь сглазить, что в настоящее время, в последние 3-4 месяца есть активизация работы в этом направлении. Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет. 

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Игумения Евдокия, Иван Юркин

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Святая игумения Евфросиния благословляет мастера-ювелира Лазаря Богшу на создание напрестольного Креста. Он представлял собой ковчег, в котором находились...
 
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