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Бабарико и Цепкало ответили Лукашенко на его оскорбительные фразы

04.06.2020 18:46 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня во время совещания после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал много громких заявлений. Он пообещал напомнить «некоторым» о расстрелах, назвал оппозицию «отмороженной», заявил, что страну никому не отдадут (или не отдаст?). Президент прошелся и по своим соперникам на пост главы государства: их имена не назывались, но все поняли, что речь велась в том числе о Викторе Бабарико и Валерии Цепкало. Ниже – их ответы.

Что сказал Лукашенко о Бабарико: «Второй деятель, который заявил, что придет к власти, и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?», – цитирует TUT.by.

Что ответил Бабарико: «Я не комментирую такие заявления. Мы сегодня получили разъяснение от ЦИК: потенциальные кандидаты могут выступать с какими-то неконтролируемыми обвинениями до регистрации. Раз ЦИК сказал, я не могу с этим спорить. Но комментировать я пока не буду».

Во время встречи со своей инициативной группой в Витебске Бабарико дополнил ответ: «Я знаю компанию «Приватлизинг». Это давний клиент «Белгазпромбанка». Она имеет структуру владения, в которую входят два или три бывших сотрудника «Белгазпромбанка» На этом историю я могу закончить. Меня всегда удивляет: мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним смотрим 10-15 лет, а потом раз в нужный момент мы его и раз, и накрыли. Я всегда думаю: что это за система такая, которая позволяет врать и мошенничать? Вообще это называется попустительство».

Что сказал Лукашенко о Цепкало: «Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».

Что ответил Цепкало: «Я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Республики Беларусь изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Я хочу вернуть уважение: уважение ко всем гражданам Республики Беларусь, уважение к чиновникам, уважение ко всем, на какой бы социальной лестнице ты ни находился, какую бы ты должность ни занимал, какого бы ты возраста ни был, какими бы болезнями ни болел – это не имеет значения. Я хочу вернуть уважительное отношение ко всем людям нашей страны» (цитата по БелаПАН).

Цепкало отметил, что уважительное отношение должно начинаться с самого верха, «чтобы, когда обычный человек сталкивался с чиновником самого низкого уровня, он не слышал хамства, не слышал грубого к себе отношения, а слышал уважительное к себе отношение».

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня во время совещания после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал много громких заявлений. Он пообещал напомнить «некоторым» о...
 
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