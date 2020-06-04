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Бабарико и Цепкало ответили Лукашенко на его оскорбительные фразы
Источник материала: KYKY>
Сегодня во время совещания после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал много громких заявлений. Он
Что сказал Лукашенко о Бабарико: «Второй деятель, который заявил, что придет к власти, и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?», –
Что ответил Бабарико: «Я не комментирую такие заявления. Мы сегодня получили разъяснение от ЦИК: потенциальные кандидаты могут выступать с какими-то неконтролируемыми обвинениями до регистрации. Раз ЦИК сказал, я не могу с этим спорить. Но комментировать я пока не буду».
Во время встречи со своей инициативной группой в Витебске Бабарико
Что сказал Лукашенко о Цепкало: «Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился <...> И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята».
Что ответил Цепкало: «Я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Республики Беларусь изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие, изъять то, что мы видим на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Я хочу вернуть уважение: уважение ко всем гражданам Республики Беларусь, уважение к чиновникам, уважение ко всем, на какой бы социальной лестнице ты ни находился, какую бы ты должность ни занимал, какого бы ты возраста ни был, какими бы болезнями ни болел – это не имеет значения. Я хочу вернуть уважительное отношение ко всем людям нашей страны» (
Цепкало отметил, что уважительное отношение должно начинаться с самого верха, «чтобы, когда обычный человек сталкивался с чиновником самого низкого уровня, он не слышал хамства, не слышал грубого к себе отношения, а слышал уважительное к себе отношение».
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Сегодня во время совещания после смены правительства Беларуси Александр Лукашенко сделал много громких заявлений. Он пообещал напомнить «некоторым» о...
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