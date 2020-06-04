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К витебской активистке Татьяне Северинец пришла милиция

04.06.2020 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У дома Татьяны Северинец дежурит милиция. Правоохранители собираются составить на нее протокол за участие в пикете по сбору подписей, который прошел в городе 31 мая.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Дахаты да матулі, Таццяны Яўгенаўны Севярынец, прыйшла міліцыя. Складаць пратакол 23.34 за ўдзел у легальным пікеце на плошчы Свабоды ў Віцебску 31 траўня.
Прыйшоў цэлы маёр, зяць суседкі», — написал на своей странице в Facebook Павел Северинец.

Напомним, в Витебске 31 мая прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Возле ТРЦ «Марко-сити» 31 мая работали инициативные группы Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Светланы Тихановской и других претендентов в кандидаты на пост главы государства. К ним выстроилась огромная очередь — на несколько сотен метров — из желающих подписаться за независимых кандидатов.

Как сообщает spring96.org, в Минске автобусы с милицией дежурят у домов активистов «ЕвропейскойБеларуси» Михаила Бондоренко и Дмитрия Черняка. Про «засаду» у своего дома сообщила в Facebook Ольга Николайчик.

В Новополоцке на сутки отправили сторонников Тихановского Андрея Зуева и Артура Синегу.

В Гродно задержали волонтера инициативной группы Светланы Тихановской.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Правоохранители собираются составить на нее протокол за участие в пикете по сбору подписей, который прошел в городе 31 мая.
 
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