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В четырех районах Минской области вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика-рецидивиста

04.06.2020 18:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали угонщика-рецидивиста, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Ночью 4 июня в милицию позвонила жительница Дзержинска и сообщила, что пропал ее автомобиль, который стоял возле дома. В Дзержинском, а также в трех соседних районах ввели план «Перехват».

Через полчаса сотрудниками ГАИ Узденского района задержали угонщика. Им оказался 28-летний житель Дзержинска. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное правонарушение.

 
 
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Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное правонарушение.
 
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