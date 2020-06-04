|
В четырех районах Минской области вводили план «Перехват», чтобы задержать угонщика-рецидивиста
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали угонщика-рецидивиста,
Ночью 4 июня в милицию позвонила жительница Дзержинска и сообщила, что пропал ее автомобиль, который стоял возле дома. В Дзержинском, а также в трех соседних районах ввели план «Перехват».
Через полчаса сотрудниками ГАИ Узденского района задержали угонщика. Им оказался 28-летний житель Дзержинска. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное правонарушение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное правонарушение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)