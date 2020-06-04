ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

5 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах

04.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

5 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах

Зачастую при движении по улицам и дорогам на водителям транспорта приходится пересекать железнодорожные пути, что бывает небезопасно – последствия происшествий с участием железнодорожного транспорта всегда отличаются особой тяжестью.

Согласно требований главы 16 Правил дорожного движения:

– водители могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспорту;

– при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожному транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положениями шлагбаума и звуковым сигналом;

– водителю запрещается:

– выезжать на железнодорожной переезд;

– при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора;

– при запрещающем сигнале светофора независимо от наличия и положения шлагбаума;

– при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой фонарем, излучающим красный свет, или флажком красного цвета, либо вытянутыми в стороны руками);

– если за железнодорожным переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на железнодорожном переезде;

– если к железнодорожному переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство;

– объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящее перед железнодорожным переездом транспортные средства;

– самовольно открывать шлагбаум.

В случаях, когда движение через железнодорожной переезд запрещено, водитель должен остановиться у дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» или дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия», а при их отсутствии – перед светофором, при отсутствии светофора – не ближе 5 метров от шлагбаума, при отсутствии шлагбаума – у дорожного знака «однопутная железная дорога» или «многопутная железная дорога», при отсутствии технических средств организации дорожного движения – не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося железнодорожного транспортного средства, а сам – оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем – с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошим видимым предметом, ночью – с фонарем или факелом).

За нарушение Правил дорожного движения статьей 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2-х до 4-х базовых величин

Соблюдайте Правила дорожного движения!

По информации ОГАИ Кобринского РОВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах
 
Новости дня
Новости разные
 
Ветеран КГБ Беларуси о поисках креста Евфросинии Полоцкой: «Такое чувство, что мы близки к тому, чтобы раскрыть этот секрет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика