5 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах

Источник материала: Кобринский вестник





Зачастую при движении по улицам и дорогам на водителям транспорта приходится пересекать железнодорожные пути, что бывает небезопасно – последствия происшествий с участием железнодорожного транспорта всегда отличаются особой тяжестью.

Согласно требований главы 16 Правил дорожного движения:

– водители могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспорту;

– при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожному транспортного средства и руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положениями шлагбаума и звуковым сигналом;

– водителю запрещается:

– выезжать на железнодорожной переезд;

– при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме независимо от сигнала светофора;

– при запрещающем сигнале светофора независимо от наличия и положения шлагбаума;

– при запрещающем сигнале дежурного по железнодорожному переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой фонарем, излучающим красный свет, или флажком красного цвета, либо вытянутыми в стороны руками);

– если за железнодорожным переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на железнодорожном переезде;

– если к железнодорожному переезду в пределах видимости приближается железнодорожное транспортное средство;

– объезжать с выездом на встречную полосу движения стоящее перед железнодорожным переездом транспортные средства;

– самовольно открывать шлагбаум.

В случаях, когда движение через железнодорожной переезд запрещено, водитель должен остановиться у дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» или дорожной разметки 1.12 «Стоп-линия», а при их отсутствии – перед светофором, при отсутствии светофора – не ближе 5 метров от шлагбаума, при отсутствии шлагбаума – у дорожного знака «однопутная железная дорога» или «многопутная железная дорога», при отсутствии технических средств организации дорожного движения – не ближе 10 метров до ближайшего рельса.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель должен при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту приближающегося железнодорожного транспортного средства, а сам – оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) обязан бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем – с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошим видимым предметом, ночью – с фонарем или факелом).

За нарушение Правил дорожного движения статьей 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 2-х до 4-х базовых величин

Соблюдайте Правила дорожного движения!

По информации ОГАИ Кобринского РОВД.