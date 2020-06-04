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Ученые нашли самый большой и древний комплекс майя

04.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сооружение было построено на 1000 лет раньше, чем знаменитая пирамида Солнца.


Комплекс построили в 1000-800 годах до нашей эры
© Naked Science

Археологи обнаружили в юго-восточном мексиканском штате Табаско самое большое для доиспанских времен сооружение майя. Ученые утверждают, что оно же является и самым древним, сообщает Naked science.

Памятник, который получил название Агуада-Феникс, - это огромная возвышающаяся площадка прямоугольной формы. Ее длина составляет 1413 метров, ширина – 399 метров, а высота – 10-15 метров.

С помощью радиоуглеродного датирования ученые выяснили, что Агуада-Феникс построили в 1000-800 годах до нашей эры. Для сравнения, пирамида Солнца в Теотиуакане датируется 200 годом нашей эры (площадь основания — 225 на 225 метров), пирамиду Луны возвели между 200 и 500 годами нашей эры, а церемониальный центр в городе Сейбаль начали строить примерно в 800 году до нашей эры. До сих пор считалось, что небольшие деревни майя начали появляться между 1000 и 350 годами до нашей эры.

Ученые из Аризонского университета в Тусоне предполагают, что форма Агуада-Феникс свидетельствует о том, что ранние сообщества майя были эгалитарными, у них не было влиятельного правящего класса.

В ходе исследования ученые проводили аэрофотосъемку с использованием лидара. В результате им удалось построить трехмерную карту местности и обнаружить 21 прямоугольное плато, на которых майя проводили свои ритуалы и обряды. Площадка Агуада-Феникс была крупнейшей из обнаруженных.

Проведенные раскопки показали, что сооружение окружено "платформами" меньших размеров, а также дамбами и водохранилищами. К нему вели девять дорог.

"При помощи лидара низкого разрешения, предоставленного нам правительством Мексики, мы и заметили эту огромную платформу. Затем мы взяли лидар высокого разрешения — и подтвердили наличие этого большого здания. В этой местности живут люди, это не джунгли, однако участок Агуада-Феникс не был обнаружен, потому что он плоский и огромный и без лидара выглядит как природный ландшафт", — рассказал Такеши Иномата из Аризонского университета.


Naked Science

Ученые считают, что строительство Агуада-Феникс было тяжелым процессом и требовало участия тысяч людей. Но никаких свидетельств того, что их принуждали к стройке, найдено не было. По мнению исследователей, платформу возвели полукочевники, которые жили в этой местности и работали сообща.

В пользу того, что Агуада-Феникс не строили для представителей правящего класса, говорит и отсутствие каких-либо каменных статуй, посвященных им. Тот факт, что майя строили монументальные здания раньше, чем считалось, еще в те времена, когда социальное неравенство было не так значительно, заставляет археологов переосмыслить многие предыдущие исследования.
 
 
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Сооружение было построено на 1000 лет раньше, чем знаменитая пирамида Солнца.
 
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