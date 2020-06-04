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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном в поселке Гатово Сегодня суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре прошлого года мужчина избил до смерти пожилую...

Сегодня суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре прошлого года мужчина избил до смерти пожилую женщину по причине якобы накопившейся обиды. Так он объяснил то, что бил мать ногами и руками. А потом еще и ножом. Когда на следующий день проснулся, обнаружил женщину мертвой. Возможно, осознавая случившиеся, потом несколько дней пил и пытался найти способ, как скрыть преступление. Как позже отметил следователь, тело 68–летней женщины нашли 10 ноября в одной из комнат коммунальной квартиры. Это было через 3 дня после того кровавого застолья. Уже восстанавливая хронологию дня трагедии, стало ясно, что мать и сын вместе выпивали, потом произошла ссора и дальше уже убийство. Еще на первом допросе обвиняемый признал вину, рассказал, что его толкнуло на такой шаг. Но сам момент преступления он не помнил. Возможно, потому что алкоголик, это подтвердили и эксперты. К тому же мужчина вел аморальный образ жизни.