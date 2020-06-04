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Суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном в поселке Гатово

04.06.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре прошлого года мужчина избил до смерти пожилую женщину по причине якобы накопившейся обиды. Так он объяснил то, что бил мать ногами и руками. А потом еще и ножом. Когда на следующий день проснулся, обнаружил женщину  мертвой. Возможно, осознавая случившиеся, потом несколько дней пил и пытался найти способ, как  скрыть преступление. Как позже отметил следователь, тело 68–летней женщины нашли 10 ноября в одной из комнат коммунальной квартиры. Это было через 3 дня после того кровавого застолья. Уже восстанавливая хронологию дня трагедии, стало ясно, что  мать и сын вместе выпивали, потом произошла ссора и дальше уже убийство.  Еще на первом допросе обвиняемый признал вину, рассказал, что его толкнуло на такой шаг. Но сам момент преступления он не помнил. Возможно, потому что алкоголик, это подтвердили и эксперты. К тому же мужчина вел аморальный образ жизни. 
 
 
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Сегодня суд вынес решение по делу о жестоком убийстве матери сыном. Как мы уже рассказывали, в поселке Гатово в ноябре прошлого года мужчина избил до смерти пожилую...
 
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