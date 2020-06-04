Обыск проходит в квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Обыск проходит в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле. Об этом TUT.BY стало известно от Софии Тихановской.



Сергей Тихановский на пикете в Минске, 24 мая 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По словам Софии Ефремовны, домой, в двухкомнатную квартиру в Гомеле ее привезли после СК. До того, напомним, женщина сутки провела на даче, где тоже шел обыск.

— Человек 10 у меня в квартире сейчас, — рассказала TUT.BY женщина

Напомним, 3 июня и 4 на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски.

Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов . По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Позже находку прокомментировало МВД.

Светлана Тихановская заявила , что этих денег она никогда не видела.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.