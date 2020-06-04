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Обыск проходит в квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Обыск проходит в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле. Об этом TUT.BY стало известно от Софии Тихановской.
По словам Софии Ефремовны, домой, в двухкомнатную квартиру в Гомеле ее привезли после СК. До того, напомним, женщина сутки провела на даче, где тоже шел обыск.
— Человек 10 у меня в квартире сейчас, — рассказала TUT.BY женщина
Напомним, 3 июня и 4 на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски.
Во время обыска на даче следователи нашли
Позже находку
Светлана Тихановская
Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.
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Напомним, 3 июня и 4 на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски.
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