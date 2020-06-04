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Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе

04.06.2020 19:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе

ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки произошло 3 июня в Ивацевичском районе. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась неподалеку от деревни Стайки около 20:30. Согласно предварительным данным, находившийся за рулем мотоцикла Kawasaki 38-летний водитель двигался по ул. Центральной, когда он врезался в переходившую дорогу 47-летнюю велосипедистку. В результате аварии женщина с травмами была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка. При этом ГАИ напоминает, что велосипедисты должны двигаться по велосипедной дорожке, а в случае её отсутствия – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, при этом не создавая препятствия для других. Пересекать же проезжую часть, как отметили в Госавтоинспекции, следует только в установленных для этого местах при этом спешившись с велосипеда.

Фото: УВД Брестского облисполкома 

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ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки произошло 3 июня в Ивацевичском районе. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома. Авария случилась неподалеку от...
 
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