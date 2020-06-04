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Забил гол, а потом отбил пенальти. Этот вратарь удивляет три матча подряд
Источник материала: Tut.by
Вратарь костариканского клуба «Эскасучена» Минор Альварес отметился голом со штрафного с матче полуфинала Клаусуры против «Десампарадоса», пишет sportbox.
Голкипер подошел к мячу на 85-й минуте матча, когда его команда уступала со счетом 0:1, и сильным ударом переиграл своего визави.
Альварес спас ничью, а позже вытащил два пенальти в послематчевой серии (первый матч тоже завершился 1:1). «Эскасучена» вышла в финал Клаусуры (чемпионата второй по силе лиги страны).
Отметим, что 30-летний голкипер проводит первые матчи за новую команду: в трех дебютных играх на его счету 3 мяча.
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Он вывел свою команду в финал кубка страны.
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