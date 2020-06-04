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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира

04.06.2020 19:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира

Список самых высокооплачиваемых звезд планеты опубликовало издание Forbes. Лидером стала модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн.

По данным источника, рэпер Канье Уэст, занявший вторую строчку, заработал $170 млн, большую часть своей прибыли он получил от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.

Роджер Федерер, замыкающий топ-3, заработал $106,3 млн, он первый теннисист, который стал самым богатым среди спортсменов.

Фото:  Toni Anne Barson/WireImage 

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Список самых высокооплачиваемых звезд планеты опубликовало издание Forbes. Лидером стала модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. По данным источника, рэпер...
 
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