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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых звезд мира
Источник материала: ОНТ
Список самых высокооплачиваемых звезд планеты
По данным источника, рэпер Канье Уэст, занявший вторую строчку, заработал $170 млн, большую часть своей прибыли он получил от сделки по производству кроссовок Yeezy с Adidas.
Роджер Федерер, замыкающий топ-3, заработал $106,3 млн, он первый теннисист, который стал самым богатым среди спортсменов.
Фото: Toni Anne Barson/WireImage
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Список самых высокооплачиваемых звезд планеты опубликовало издание Forbes. Лидером стала модель Кайли Дженнер, которая заработала $590 млн. По данным источника, рэпер...
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