Новый премьер о чем-то сказал, но никто не понял





"Конечно, получить такие посты и работать в непростое время - это тоже своеобразный вызов. Как сказал президент, у нас уникальный случай, когда накладываются несколько условных "пандемий" - по линии здравоохранения, экономическая, выборная, идеологическая, когда активизировались все возможные недруги и противники. Тем ответственнее наша миссия и задача работать именно в таких условиях. Рад, что костяк правительства сохранился, состав абсолютно боеспособный", - сказал Головченко.





Он не уточнил, кого считает костяком правительства, но сегодня сменились два вице-премьера и 8 министров.









«Надо изменить немного стиль и методы нашей работы. Еще до сих пор не закончившаяся пандемия, кризис показали, что недопустимо промедление. Недопустимо увязнуть в каких-то межведомственных согласованиях, утрясках, выторговывать для своего ведомства какие-то лучшие условия. На это у нас нет ни времени, ни возможности. Потому что, увязнув в межведомственных противоречиях, мы порой теряем главное - время. А время сейчас становится критическим фактором", - продолжил он.





Со временем как бы всё понятно. Непонятно, что же хотел сказать новый премьер. Если так и дальше будет, то как нам понять, чем занято правительство и куда же движется страна. Хотя, у нового премьера есть свой оператор и он нам всё расскажет, причем в деталях.