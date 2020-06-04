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МАРТ предлагает запретить одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи в общепите с 2021 года

04.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

МАРТ предлагает запретить одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи в общепите с 2021 года

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещается в объектах общественного питания с 1 января 2021 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.

В утвержденном ранее списке были одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Этот перечень предлагается дополнить тремя позициями: вилки, ложки и ножи.

МАРТ провел анализ рынка одноразовой пластиковой посуды, используемой в общепите. Потребность в одноразовых пластиковых изделиях в этом секторе составляет около 200 млн единиц в год, в том числе 70 млн стаканчиков (30% от общего объема), 31 млн крышек для стаканчиков (13%), 23 млн ложек (10%), 20 млн вилок (8,5%) и 19 млн ножей (8%). По оперативным данным торгового реестра, более чем в 9,8 тыс. объектах общепита (50% от их общего количества) одноразовая пластиковая посуда не используется, в 6328 объектах (32%) ее используют наряду со столовой, а 3,7 тыс. (18%) используют исключительно пластиковую посуду.

Объемы импорта одноразовых изделий превышают потребность общепита в ней, в том числе по стаканам — в 55 раз, тарелкам — в 92,5 раза, чашкам — в 4,6 раза, палочкам для размешивания — в 32 раза, контейнерам, коробкам, лоткам и другим изделиям для хранения продуктов — более чем в 8 тыс. раз.

«Исключение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды позволит существенно сократить образование твердых коммунальных отходов и, как следствие, снизить их негативное воздействие на экологию и окружающую среду», — подчеркнули в МАРТ.

С проектом постановления можно ознакомиться на сайте министерства. Предложения принимаются до 15 июня.

https://www.belta.by/

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить проект постановления, которым предусмотрено расширение перечня одноразовой...
 
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