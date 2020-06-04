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Что-то с памятью его стало: Александр Федута утверждает, что Лукашенко соврал про Цепкало

04.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как познакомились Валерий Вильямович и Александр Григорьевич: свидетельство соучастника

Что-то с памятью его стало: Александр Федута утверждает, что Лукашенко соврал про Цепкало
Лукашенко лжет, когда говорит, что Цепкало приполз к нему на коленях. Поскольку я не просто был свидетелем их знакомства, а фактически его организатором, вынужден еще раз предаться воспоминаниям, пишет Александр Федута в блоге на нашем сайте.

О Валерии Цепкало я услышал от Дмитрия Булахова. В штаб был нужен специалист по международной политике, и Дмитрий Петрович рекомендовал Валерия.

– Кстати, он ваш земляк, гродненец, – добавил Булахов. – Не знакомы? Вот и познакомитесь заодно.

Это было уже после того, как Шушкевича отправили в отставку, а избранный вместо него Мечислав Гриб начал избавляться от «кадров» предшественника. Валера ушел тогда к Ивану Коротчене, в Исполнительный секретариат СНГ. У него была репутация грамотного человека, и Коротченя его охотно взял.

Я позвонил Цепкало по «вертушке», и мы договорились о встрече в буфете гостиницы «Октябрьская».

Пришел щеголевато одетый молодой парень с обаятельной улыбкой и хитроватыми (не без этого) глазами.

Мы заказали кофе и начали разговаривать. Разговор пошел сразу по существу: говорили о выборах, о кандидате. Цепкало загорелся. В нем было что-то авантюристское, как и во всех, кто соглашался сделать ставку на Лукашенко. Он говорил о внешней политике, о необходимости диалога с Западом и с Востоком одновременно; подарил свою брошюру о восточноазиатских «драконах». Минут через пятнадцать он иссяк. Осталось договориться о том, как и когда я представлю его кандидату в президенты.

И тут появился депутат Лукашенко.

Цепкало увидел его первым, потому что сидел лицом к входной двери. Мне кажется, он подумал, что появление «рояля» в буфетных «кустах» подстроено. Но «рояль» был одет явно не для дипломатической беседы. В «Октябрьской» иногородние депутаты жили, и Лукашенко появился в спортивном костюме советского образца: расстегнутая куртка-«мастерка», на штанах – пузыри на коленках. Он шел к буфету и увидел нас.

– О, Саша, привет!

– Здравствуйте, Александр Григорьевич.

– А чего ко мне не поднялся?

– Да мы тут беседуем. Вот, познакомьтесь. Валерий Цепкало. Уговариваю стать консультантом нашего штаба по внешней политике.

– Ну, и как уговоры? – кандидат обернулся к моему собеседнику.

– Уговорили, – ответил тот.

– Ну, разговаривайте дальше, – кивнул Лукашенко и пошел к буфету.

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Так состоялась их встреча. Так что никто и ни к кому не полз, тем более – на коленках. А вот помощь штабу Цепкало оказал весьма существенную. Во-первых, он был вхож в западные посольства, дружил с тогдашним послом Великобритании, с советником посольства США. А во-вторых (и это, пожалуй, главное), именно он, используя свои контакты по МГИМО, организовал визит Лукашенко в Государственную думу Российской Федерации, тем самым дезавуировав все заявления штаба Кебича о том, что его главный соперник якобы собирается порвать отношения с Россией.

Цепкало было 29 лет, он собирался сделать дипломатическую карьеру. Он сделал ставку, и тогда ставка выиграла.

Сегодня Лукашенко поливает грязью того человека, которому во многом обязан своей первой, возможно, – единственно честной – победой. Наверное, у него все действительно обстоит далеко не лучшим образом. Потому что когда политик уверен в своей победе, ему незачем так откровенно лгать.
 
Теги: знакомства
 
 
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Как познакомились Валерий Вильямович и Александр Григорьевич: свидетельство соучастника
 
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