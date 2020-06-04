О каких событиях говорил президент, когда упомянул «наведение порядка» в Узбекистане и Таджикистане

Фото: пресс-служба президента





TUT.BY Во время совещания по кадровым вопросам Александр Лукашенко, уйдя в рассуждения о текущей политической ситуации в стране, вспомнил президентов Таджикистана и Узбекистана, пишет





— Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним.





Гражданская война и взятие столицы





Фото: пресс-служба президента Таджикистана





В отношении Эмомали Рахмона белорусский президент имел в виду события гражданской войны, начавшейся в стране вскоре после развала СССР. После обретения Таджикистаном независимости в стране начали проявляться противоречия, сложившиеся еще в советский период. За власть стали соперничать регионально-клановые группировки «ленинабадцев» и «кулябцев», бывших у власти во времена СССР, а также набравшие популярность в конце восьмидесятых и начале девяностых годов исламисты и демократические силы. На отсутствии стабильности также сказывалась близость Афганистана, где проживает большое количество этнических таджиков.





В сентябре 1992 года, когда в столице страны Душанбе начались массовые протесты и столкновения сторонников разных политических и религиозных течений, вооруженная оппозиция захватила несколько важных объектов, в том числе президентский дворец. Рахмон Набиев — тогдашний президент Таджикистана и бывший представитель советской номенклатуры — был вынужден уйти в отставку, а через семь месяцев умер, что вызвало массу вопросов и сомнений в естественности его кончины.





В это время Эмомали Рахмон (тогда его фамилия была Рахмонов) был выходцем из «кулябцев» и возглавлял совхоз имени Ленина на юге страны, а также был депутатом Верховного совета Таджикистана. В разгоревшейся гражданской войне он поддерживал одного из лидеров бывшей партийной элиты Сангака Сафарова. После отставки Набиева должность президента упразднили, а Рахмона избрали председателем Верховного совета — номинальным главой разрываемой на части страны. Тогда новое таджикское правительство заседало в находящемся в трехстах километрах к северу от Душанбе городе Худжанд.









Митинг на площади Шахидон 3 мая 1992 года. Фото: Ратушенко, RIA Novosti c Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)





Оппозиция не признала Рахмона лидером Таджикистана. Уже в конце ноября лояльные ему вооруженные отряды перешли в наступление и через несколько недель боев сумели захватить столицу, до этого удерживаемую оппозицией, которая потеряла при этом значительную часть сил и влияния. Только за время активных боевых действий в 1992 году в стране погибло несколько десятков тысяч человек. В 1994 году в стране прошли президентские выборы, на которых победил Эмомали Рахмон, хотя противники действующей власти заявили о фальсификациях. В следующем году был избран лояльный президенту парламент. В 1997 году с оппозиционными силами была достигнута договоренность о прекращении противостояния, а многие оппозиционные лидеры и полевые командиры заняли государственные должности. Общее количество жертв гражданской войны трудно подсчитать, но максимальная озвучиваемая экспертами цифра — около 150 тысяч человек.





Подавление протестов с помощью войск





Фото: Reuters





Вспомнил Лукашенко и действия первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который умер в 2016 году, во время подавления беспорядков в городе Андижан. События происходили в мае 2005 года. Тогда, по официальным данным, погибло 187 человек, а неофициальные оценки расходятся — от нескольких сотен до полутора тысяч убитых.





Все началось с того, что в июне 2004 года группу местных предпринимателей обвинили в связях с последователями исламского проповедника Акрама Юлдашева. Движение «акрамитов» правительство считало опасным и радикальным, хотя сами его представители утверждали, что никак не вмешиваются в политику и учат нравственному обновлению. Новое учение находило отклик в том числе среди влиятельных и состоятельных жителей Узбекистана, которые жертвовали деньги на поддержку неимущих. По некоторым сообщениям, арест предпринимателей был частью очищения региона от сторонников главы Андижанской области Кобилджона Обидова, который незадолго до этого был по указанию президента заменен на более лояльного Сайдулло Бегалиева. Также ходили слухи, что власти решили просто отобрать бизнес у предпринимателей.





Во время процесса над бизнесменами возле здания суда родственники обвиняемых и просто сочувствующие им жители города устраивали акции протеста, которые со временем приобрели большой размах — все их участники ожидали вынесения приговора. Незадолго до начала столкновений число собравшихся оценивалось в несколько тысяч человек, а некоторые из демонстрантов были задержаны 12 мая, накануне мятежа.





В ночь с 12 на 13 мая 2005 года вооруженные люди напали на тюрьму, где держали бизнесменов, убили несколько охранников и освободили всех находившихся там постояльцев. Затем вооруженные люди, в том числе освобожденные предприниматели, направились к зданию администрации Андижана, где взяли в заложники по меньшей мере 20 чиновников, в том числе прокурора и главу налоговой службы. Нападавшие также совершили неудачную попытку захватить здание Службы национальной безопасности (аналог белорусского КГБ). Они требовали отставки президента Каримова. Узнав об освобождении бизнесменов, многие жители города пришли на центральную площадь, где начали протестовать против коррупции и обнищания населения.









Ислам Каримов заявил, что боевики прячутся за спинами женщин и детей и отказываются идти на компромисс. Правительственные силы заблокировали площадь, а также подходы к тюрьме. Начались перестрелки, но демонстранты не покидали площадь: по одним данным, люди ждали приезда президента и выполнения своих требований, по другим — просто не могли уйти с перекрытой войсками площади.





Ближе к вечеру 13 мая правительственные силы стали без предупреждения зачищать площадь, началась стрельба по демонстрантам. Очевидцы свидетельствовали о большом количестве убитых и раненых, в том числе женщин и детей. Толпа начала разбегаться в разные стороны, а боевики, находившиеся в здании городской администрации, открыли ответный огонь.





До сих пор неясно, отдал ли президент Каримов лично приказ войскам, но власти впоследствии утверждали, что в ходе столкновений были ликвидированы только террористы. Государственные СМИ лишь кратко упомянули о событиях в Андижане, а стали чуть более открыто говорить о них лишь с наступлением «оттепели» после прихода к власти нового президента Шавката Мирзиеева.

