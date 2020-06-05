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Сегодня белорусы смогут увидеть «земляничную Луну» - если позволит погода
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 5 июня, если позволит погода, жители Беларуси смогут наблюдать полутеневое лунное затмение.
Как
«Само по себе данное лунное затмение будет незначительным, так как Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет через земную полутень, едва затенив один из своих краев, — говорится в сообщении. — Такое явление, зачастую, и вовсе не удается наблюдать невооруженным глазом, так как степень падения яркости одного из краев лунного диска в момент пересечения земной полутени ничтожно мала». Однако это все равно любопытное явление: во-первых, сами по себе затмения происходят не так часто (особенно в умеренных и полярных зонах), а, во-вторых, пожалуй, даже самое незначительное затмение представляет интерес для любителей астрономии.
Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 59%. Все продлится 3 часа 23 минуты.
Хронология полутеневого лунного затмения в Минске и Беларуси 5 июня 2020 года (по минскому времени):
Как
Следующие затмения Луны ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 19 июня произойдет затмение Луной Венеры, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца.
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