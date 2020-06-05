Сегодня белорусы смогут увидеть «земляничную Луну» - если позволит погода

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 5 июня, если позволит погода, жители Беларуси смогут наблюдать полутеневое лунное затмение.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Как пишет сообщество ASTROBEL TEAM, Луна, находясь в фазе полнолуния, в очередной раз пересечет земную полутень. Это астрономическое явление можно будет наблюдать из любой части Беларуси, а также с территории Российской Федерации, Азии, восточной Африки и западной части Австралии.

«Само по себе данное лунное затмение будет незначительным, так как Луна не погрузится непосредственно в земную тень, а лишь пройдет через земную полутень, едва затенив один из своих краев, — говорится в сообщении. — Такое явление, зачастую, и вовсе не удается наблюдать невооруженным глазом, так как степень падения яркости одного из краев лунного диска в момент пересечения земной полутени ничтожно мала». Однако это все равно любопытное явление: во-первых, сами по себе затмения происходят не так часто (особенно в умеренных и полярных зонах), а, во-вторых, пожалуй, даже самое незначительное затмение представляет интерес для любителей астрономии.

Максимальный процент погружения Луны в земную полутень составит 59%. Все продлится 3 часа 23 минуты.

Хронология полутеневого лунного затмения в Минске и Беларуси 5 июня 2020 года (по минскому времени):

20.43 — начало полутеневого затмения Луны (за горизонтом);

21.17 — восход Луны 5 июня;

21.35 — заход Солнца 5 июня;

22.25 — момент максимума полутеневого лунного затмения (Луна будет наиболее близко к центру земной тени);

00.06 — окончание полутеневого лунного затмения 6 июня.

Как пишет издание AccuWeather, в Северной Америке полнолуние первого летнего месяца обычно называют «земляничной Луной», так как оно служило сигналом к сбору созревших плодов земляники.

Следующие затмения Луны ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 19 июня произойдет затмение Луной Венеры, а 21 июня — кольцеобразное затмение Солнца.